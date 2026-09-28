Congreso Nacional y transportistas instalan mesa técnica ante alza de combustibles

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional y representantes del sector transporte acordaron instalar una mesa técnica para analizar posibles medidas ante el incremento en los precios de los combustibles, durante una reunión encabezada este lunes por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano.
Zambrano señaló que el alza de los derivados del petróleo responde a una crisis de alcance mundial y consideró necesario buscar alternativas para reducir su impacto. “Tenemos el compromiso de colaborar con el sector”, manifestó, al tiempo que afirmó que el Congreso actuará como facilitador para encontrar soluciones.
Durante el encuentro también se abordó la posibilidad de eliminar el impuesto a los combustibles. Zambrano explicó que, de aplicarse esta medida, el efecto podría observarse durante las primeras tres semanas, pero posteriormente los precios volverían a niveles normales.
La primera reunión intersectorial quedó programada para el miércoles 30 de septiembre y contará con la participación de transportistas, importadores y distribuidores de combustibles, las secretarías de Finanzas y Energía, además del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).
Los dirigentes del transporte destacaron la apertura al diálogo y señalaron que el encuentro evitó que el sector saliera a protestar a las calles. “Si hoy no hubiéramos venido a esta reunión, nos hubiéramos ido a las calles”, expresó Hedman Tinoco, dirigente del transporte interurbano de la zona norte.
Entre las principales preocupaciones planteadas por los transportistas figuran el elevado costo de los combustibles, repuestos y otros insumos necesarios para operar, así como los retrasos para obtener permisos de operación y los problemas de inseguridad que enfrenta el sector.