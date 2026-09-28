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Hospital Escuela reprograma casi 2,000 citas médicas antes del Feriado Morazánico

El Hospital Escuela adelantó las citas de consulta externa previstas para el 7, 8 y 9 de octubre, debido a la modificación de las fechas del Feriado Morazánico

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 15:09 -
Hospital Escuela reprograma casi 2,000 citas médicas antes del Feriado Morazánico

El Hospital Escuela adelantó casi 2,000 citas médicas para evitar afectaciones a los pacientes durante el Feriado Morazánico.

Tegucigalpa, Honduras. Un total de 1,985 citas médicas fueron reprogramadas por el Hospital Escuela debido al cambio en las fechas del Feriado Morazánico correspondiente al mes de octubre.

La medida contempla a los pacientes que tenían consultas externas programadas para el 7, 8 y 9 de octubre, quienes deberán presentarse de manera anticipada los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, respectivamente.

Miguel Osorio, portavoz del Hospital Escuela, explicó que la modificación comprende las consultas externas de las distintas especialidades y subespecialidades del centro asistencial, tanto para pacientes adultos como pediátricos.

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“Los pacientes que estaban citados para el miércoles 7 de octubre pasan para el 30 de septiembre, es decir, para pasado mañana”, detalló Osorio.

De esta manera, las personas que tenían programada su atención para el jueves 8 de octubre deberán acudir el 1 de octubre, mientras que quienes tenían cita para el viernes 9 de octubre serán atendidos el 2 de octubre.

Las autoridades indicaron que las nuevas fechas ya fueron registradas en el sistema del Hospital Escuela y que se ha notificado a los pacientes cuyos horarios fueron modificados por el feriado.

Algunas especialidades mantienen sus fechas

El centro asistencial también informó que existen áreas que no están incluidas en esta reprogramación, debido a que manejan agendas de atención independientes.

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Las especialidades que mantendrán las fechas originales son odontología, infectología, psicología pediátrica, hemato-oncología de adultos y medicina física. Los pacientes de estas áreas deberán presentarse en el día que originalmente les fue asignado.

El Hospital Escuela recordó además que los pacientes pueden comunicarse al número 2232-2322 para consultar las nuevas fechas de atención, verificar su programación o solicitar información relacionada con sus citas.

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