Congreso analiza medidas para contener impacto del alza de los combustibles

Tegucigalpa, Honduras. El histórico incremento en la estructura de precios de los derivados del petróleo que posicionó a la gasolina súper a 153.17 lempiras y al diésel a 153.52 lempiras en la capital, desencadenó protestas y tomas de carreteras en diversos puntos del país.
La crisis energética mundial mantiene bajo fuerte presión la economía familiar y la operatividad del sector productivo hondureño.Frente a la escalada de costos y la inconformidad social manifestada en las calles, el Congreso Nacional analiza la instalación de diálogos intersectoriales para contener la espiral inflacionaria.
La iniciativa contempla la integración de actores importantes del mercado para mitigar el impacto financiero en la población."Tendremos que sentar algunas mesas de trabajo y entre todos hacer sacrificios", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, en relación a las vías de solución concertadas que deben explorarse.
La propuesta parlamentaria prevé conformar mesas técnicas integradas por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), los sectores productivos, las empresas importadoras, las distribuidoras y los dueños de estaciones de servicio.
El objetivo central apunta a concertar una reducción voluntaria en los márgenes de ganancia de la cadena privada de comercialización.
En ese sentido, Zambrano consideró indispensable que los actores comerciales asuman una cuota de contención económica para evitar un colapso generalizado.
El aumento en los combustibles presiona directamente las tarifas del transporte de carga, la generación eléctrica, el comercio exterior y la canasta básica familiar.
"No podríamos descartar una mesa de diálogo para tomar decisiones drásticas y que todos nos apretemos la faja", afirmó Zambrano.Por otra parte, la presidencia del Poder Legislativo respaldó las decisiones económicas adoptadas por el presidente Nasry Asfura para mitigar el choque inflacionario internacional.
La administración central mantiene un esquema de compensación que absorbe el 70% de las alzas semanales proyectadas para los derivados del petróleo.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, los mecanismos de compensación estatales representan un beneficio aproximado de 44 a 45 lempiras por galón en el caso del diésel.
Este carburante representa la materia prima del transporte de mercancías e insumos de la producción agrícola e industrial del territorio nacional.
El Poder Legislativo garantizó el acompañamiento técnico y presupuestario a las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo para estabilizar los costos energéticos.