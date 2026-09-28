Policía desmantela sistema de cámaras utilizado para vigilar patrullas en San Lorenzo

La operación fue ejecutada por agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP-23), con apoyo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y personal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

San Lorenzo, Valle. Un sistema de cámaras de vigilancia instalado presuntamente de manera ilegal y utilizado para monitorear el movimiento de personas, vehículos y patrullas policiales fue desmantelado este lunes en diferentes sectores de San Lorenzo, Valle.

Las autoridades indicaron que la acción forma parte de los operativos dirigidos contra estructuras criminales que buscan mantener control territorial y detectar los movimientos de los cuerpos de seguridad.

De acuerdo con el reporte policial, los dispositivos habían sido instalados en sectores como el barrio San José y la colonia Buena Vista, desde donde permitían mantener vigilancia sobre las actividades que se desarrollaban en esas zonas.

Según las investigaciones policiales, el sistema estaría relacionado con actividades atribuidas a miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) en el municipio de San Lorenzo.

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Los dispositivos habrían permitido identificar el ingreso y desplazamiento de patrullas policiales, así como el movimiento de personas y vehículos que circulaban por los sectores donde fueron instalados.

Durante el operativo también participaron peritos técnicos, quienes realizaron inspecciones en los lugares donde se encontraban colocadas las cámaras para determinar su funcionamiento y procedencia.

Los especialistas establecieron que los aparatos no formaban parte de ningún sistema de seguridad ciudadana autorizado, según la información proporcionada por la Policía Nacional.

Además de la transmisión de imágenes, los peritos confirmaron que el sistema contaba con capacidad para monitorear audio, lo que, de acuerdo con las autoridades, podía afectar la privacidad de los habitantes y la seguridad de los operativos policiales.

Los equipos fueron retirados de los puntos donde se encontraban instalados como parte de la intervención desarrollada por las unidades policiales y técnicas.

La Policía Nacional señaló que este tipo de sistemas son utilizados por estructuras criminales como mecanismo de vigilancia para anticipar la presencia de las autoridades y facilitar sus actividades ilícitas.

Las autoridades aseguraron que continuarán con las investigaciones para establecer quiénes instalaron y operaban los dispositivos, mientras los equipos decomisados serán analizados como parte de las diligencias correspondientes.