Operativos dejaron 32 detenidos en Honduras por vínculos con estructuras criminales

Tegucigalpa, Honduras. Un total de 32 personas fueron detenidas durante una serie de operaciones ejecutadas a nivel nacional por las Fuerzas Armadas de Honduras, la Policía Nacional y el Ministerio Público, en el marco de la denominada Agencia Nacional Contra el Crimen.

De acuerdo con las autoridades, las acciones incluyeron trabajos de inteligencia, operativos de saturación, patrullajes móviles y allanamientos en diferentes sectores del país.

Los detenidos son señalados por su presunta participación en distintos delitos, entre ellos desplazamiento forzado, tráfico de drogas, portación ilegal de armas y asociación para delinquir. Las autoridades también los vinculan con estructuras criminales como la Mara Salvatrucha (MS-13), Pandilla 18 y el denominado Cártel del Diablo.