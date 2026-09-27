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Operativos dejaron 32 detenidos en Honduras por vínculos con estructuras criminales

Las acciones fueron ejecutadas por las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Ministerio Público mediante operativos de saturación, patrullajes, allanamientos y labores de inteligencia en diferentes zonas del país

  • Actualizado: 27 de septiembre de 2026 a las 17:56 -
  • Redacción La Prensa
Operativos dejaron 32 detenidos en Honduras por vínculos con estructuras criminales

Las fuerzas de seguridad realizaron operativos, allanamientos y patrullajes en distintos sectores del país, que dejaron 32 personas detenidas por su presunta participación en diferentes delitos.

Tegucigalpa, Honduras. Un total de 32 personas fueron detenidas durante una serie de operaciones ejecutadas a nivel nacional por las Fuerzas Armadas de Honduras, la Policía Nacional y el Ministerio Público, en el marco de la denominada Agencia Nacional Contra el Crimen.

De acuerdo con las autoridades, las acciones incluyeron trabajos de inteligencia, operativos de saturación, patrullajes móviles y allanamientos en diferentes sectores del país.

Los detenidos son señalados por su presunta participación en distintos delitos, entre ellos desplazamiento forzado, tráfico de drogas, portación ilegal de armas y asociación para delinquir. Las autoridades también los vinculan con estructuras criminales como la Mara Salvatrucha (MS-13), Pandilla 18 y el denominado Cártel del Diablo.

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Durante los procedimientos, las instituciones de seguridad realizaron el decomiso y traslado de evidencias para continuar con las investigaciones y ponerlas a disposición de las autoridades competentes.

Según las fuerzas de seguridad, estas operaciones buscan recuperar el control de sectores considerados conflictivos, reducir la incidencia delictiva y avanzar en la desarticulación de estructuras criminales.

Las autoridades indicaron que los operativos continuarán de manera permanente en los diferentes departamentos de Honduras, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la seguridad y prevenir nuevos hechos delictivos.

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