Operativos dejaron 32 detenidos en Honduras por vínculos con estructuras criminales

Tegucigalpa, Honduras. Un total de 32 personas fueron detenidas durante una serie de operaciones ejecutadas a nivel nacional por las Fuerzas Armadas de Honduras, la Policía Nacional y el Ministerio Público, en el marco de la denominada Agencia Nacional Contra el Crimen.
De acuerdo con las autoridades, las acciones incluyeron trabajos de inteligencia, operativos de saturación, patrullajes móviles y allanamientos en diferentes sectores del país.
Los detenidos son señalados por su presunta participación en distintos delitos, entre ellos desplazamiento forzado, tráfico de drogas, portación ilegal de armas y asociación para delinquir. Las autoridades también los vinculan con estructuras criminales como la Mara Salvatrucha (MS-13), Pandilla 18 y el denominado Cártel del Diablo.
Durante los procedimientos, las instituciones de seguridad realizaron el decomiso y traslado de evidencias para continuar con las investigaciones y ponerlas a disposición de las autoridades competentes.
Según las fuerzas de seguridad, estas operaciones buscan recuperar el control de sectores considerados conflictivos, reducir la incidencia delictiva y avanzar en la desarticulación de estructuras criminales.
Las autoridades indicaron que los operativos continuarán de manera permanente en los diferentes departamentos de Honduras, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la seguridad y prevenir nuevos hechos delictivos.