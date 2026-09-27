Caen dos hombres acusados de estafar a empresa con más de L200,000 mediante WhatsApp

De acuerdo con la s diligencias investigativas, los afectados recibieron a través de la aplicación una oferta para adquirir dólares estadounidenses a un precio de 23 lempiras por cada dólar.

Tegucigalpa. Dos hombres fueron capturados por su presunta participación en una estafa en la que una empresa hondureña perdió L204,700, luego de que delincuentes vulneraran la cuenta de WhatsApp de uno de sus proveedores, informó este domingo la Policía Nacional.

Los afectados aceptaron la propuesta y posteriormente recibieron los datos de una cuenta bancaria hondureña para realizar el pago.

Confiando en la información proporcionada desde la cuenta de su proveedor, realizaron tres transferencias bancarias por un monto total de L204,700, a la espera de recibir los dólares acordados.

Sin embargo, horas después fueron informados por el verdadero propietario de la cuenta de WhatsApp de que esta había sido vulnerada y que terceras personas la estaban utilizando para contactar a sus clientes.

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Al confirmar que habían sido víctimas de una estafa, los afectados solicitaron a la institución bancaria el bloqueo de los fondos transferidos.

No obstante, según las diligencias investigativas, para ese momento el dinero ya había sido movilizado hacia diferentes cuentas bancarias.

Como parte de las investigaciones realizadas por las autoridades, dos sujetos fueron capturados por su presunta vinculación con la estafa.

Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente y determinar su responsabilidad en los hechos.

Las investigaciones también buscan establecer el destino final de los L204,700 y determinar si existen más personas involucradas en la operación.