Capturan a cuatro hondureños requeridos por la justicia en Estados Unidos

San Pedro Sula, Honduras. Cuatro hondureños fueron capturados por agentes de Interpol, en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), luego de arribar al Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales en un vuelo procedente de Estados Unidos. Las capturas se realizaron en el marco de la Operación Escudo Honduras, como parte de labores de seguimiento y monitoreo desarrolladas por las autoridades en el marco del operativo transnacional denominado Escudo de las Américas.

Uno de los detenidos fue identificado como Erlin Adonay Hernández Navas, de 38 años, quien tenía una notificación roja de búsqueda internacional y una orden de captura emitida por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa por su presunta vinculación con un caso de asesinato. Según la investigación citada por las autoridades, los hechos ocurrieron en noviembre de 2011. La víctima, identificada como Elvin Ariel Sánchez, era perseguida por varios individuos y, tras ser alcanzada, habría sido sujetada por Hernández Navas y otro sospechoso.

De acuerdo con la misma versión, un tercer individuo le habría provocado una herida con un machete que posteriormente le causó la muerte. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En otro caso fue capturado Carlos Wilfredo Cáceres Rivera, de 40 años, quien tenía una orden de captura por los delitos de complicidad de homicidio y tentativa de homicidio. El hecho por el que es requerido ocurrió en noviembre de 2012, en Juticalpa, Olancho, donde una persona murió y otra resultó herida de bala durante un ataque en el que, según las investigaciones, habría participado el ahora detenido.

El tercer capturado fue identificado como Carlos Humberto Herrera Matute, de 56 años, quien era requerido por las autoridades por su presunta vinculación con el delito de tráfico de drogas. El cuarto cpturado identificado como Merlin Josué Contreras, por el delito de violación.