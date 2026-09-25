Con simulacro ponen a prueba el aeropuerto de La Ceiba ante amenaza armada

La Ceiba, Honduras. La mañana de este viernes 25 de septiembre, la pista y las zonas restringidas del Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson fueron el escenario de un intempestivo despliegue operativo. Se trató de un simulacro de emergencia a escala real coordinado por la División de Seguridad Aeroportuaria (DSA). La acción fue diseñada para poner a prueba los protocolos de respuesta ante una amenaza directa a una aeronave en tierra. El ejercicio simuló una situación de alto riesgo: un vehículo con hombres fuertemente armados irrumpió en el área restringida de la pista, desencadenando la inmediata movilización y neutralización táctica por parte de las fuerzas de seguridad encargadas de la contención.

Coordinación interinstitucional y normativas

La maniobra técnica se ejecutó de forma rigurosa en estricto cumplimiento del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil y las exigencias de regulación internacional. En el plan de contingencias participaron de forma articulada efectivos de la DSA, la Policía Militar, la Policía Nacional y diversas unidades de respuesta técnica integradas al plan de emergencia aeroportuaria. Héctor Torres, de la DSA, destacó la trascendencia de mantener un entrenamiento dinámico para reaccionar ante contingencias críticas en las instalaciones aeroportuarias de la zona atlántica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Esto se hace con el objetivo de poner a prueba a nuestro equipo y darle cumplimiento a nuestro plan de contingencias, tal como lo emana la normativa internacional y nacional. Estamos preparados para una situación así”, afirmó Torres tras concluir las maniobras.

Preparación continua

Las autoridades informaron que este tipo de ejercicios de seguridad operacional se ejecutan de manera sistemática y continua. Anualmente se realizan mediante metodologías teóricas y de mesa utilizando maquetas a escala, para posteriormente elevar el nivel de preparación a simulacros en vivo a escala real como el desarrollado este viernes.