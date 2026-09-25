Corte confirma sentencia que ordena recuperar $4.2 millones del caso hospitales móviles

Tegucigalpa, Honduras. El Pleno de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, con competencia nacional en materia de privación definitiva de dominio, declaró no ha lugar el recurso presentado por la defensa de Axel Gamaliel López Guzmán y confirmó la sentencia que ordena el comiso de 4,231,667.32 dólares a favor del Estado de Honduras.

Los fondos están vinculados al proceso de privación definitiva de dominio relacionado con el caso de los hospitales móviles adquiridos durante la pandemia de covid-19. Los productos financieros pertenecen a López Guzmán por medio de la sociedad mercantil ELMED Medical System Inc. y se encuentran depositados en un banco de Estados Unidos.

La resolución representa, según lo informado por el órgano jurisdiccional, la primera sentencia de privación definitiva de dominio en materia de recuperación internacional de activos mediante la cual se ordena recuperar para el Estado hondureño fondos ubicados en cuentas bancarias en el extranjero.