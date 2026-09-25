Corte confirma sentencia que ordena recuperar $4.2 millones del caso hospitales móviles

Tegucigalpa, Honduras. El Pleno de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, con competencia nacional en materia de privación definitiva de dominio, declaró no ha lugar el recurso presentado por la defensa de Axel Gamaliel López Guzmán y confirmó la sentencia que ordena el comiso de 4,231,667.32 dólares a favor del Estado de Honduras.
Los fondos están vinculados al proceso de privación definitiva de dominio relacionado con el caso de los hospitales móviles adquiridos durante la pandemia de covid-19. Los productos financieros pertenecen a López Guzmán por medio de la sociedad mercantil ELMED Medical System Inc. y se encuentran depositados en un banco de Estados Unidos.
La resolución representa, según lo informado por el órgano jurisdiccional, la primera sentencia de privación definitiva de dominio en materia de recuperación internacional de activos mediante la cual se ordena recuperar para el Estado hondureño fondos ubicados en cuentas bancarias en el extranjero.
En concreto, la Corte confirmó el comiso de 4,161,400 dólares y 70,267.32 dólares, correspondientes a fondos depositados en cuentas bancarias en Estados Unidos. La resolución establece además que otra de las cuentas cuyo aseguramiento había sido solicitado ya había sido cancelada.
El tribunal también tomó en consideración que ya fueron identificados los lugares de donde fueron sustraídos los fondos objeto del proceso y que Invest-H fue liquidada. Por ello, ordenó librar oficio a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para que proceda conforme al artículo 78-A de la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
Además, la Corte dispuso poner en conocimiento de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) la decisión adoptada, debido a su participación en el proceso de liquidación de Invest-H.
Recuperación de los fondos
Como parte de la resolución, el órgano jurisdiccional ordenó también librar la correspondiente Asistencia Jurídica Internacional para gestionar la recuperación de los fondos asegurados en las cuentas bancarias ubicadas en Estados Unidos. Esta diligencia podrá ejecutarse una vez que la sentencia definitiva adquiera el carácter de firme.
Con esta decisión, la Corte de Apelaciones confirmó la privación definitiva de dominio sobre los fondos objeto del proceso y estableció las acciones necesarias para materializar su recuperación internacional a favor del Estado de Honduras, por un monto superior a 4.2 millones de dólares relacionados con el caso de los hospitales móviles.