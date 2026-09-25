Unión Europea y Celac refuerzan cooperación contra el crimen organizado transnacional

Nueva York, Estados Unidos. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se reunieron en Nueva York para reafirmar su asociación estratégica y fortalecer la cooperación frente a desafíos globales y regionales, con énfasis en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. El encuentro, el tercero celebrado bajo este formato, fue copresidido por Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y Mario Lubetkin, canciller de Uruguay y presidente pro tempore de la Celac. También participaron Jozef Síkela, comisario europeo de Asociaciones Internacionales; Hadja Lahbib, comisaria de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, y miembros de la troika de la Celac. Entre los representantes latinoamericanos estuvieron Omar Bula, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, y Alva Baptiste, ministra de Asuntos Exteriores de Santa Lucía, además de ministros y representantes de los Estados miembros de la UE y de los países de la Celac.

Los ministros reafirmaron que la relación entre ambos bloques se sustenta en valores compartidos como la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. También expresaron preocupación por las amenazas contra estos principios y acordaron defenderlos colectivamente, dentro del respeto al derecho internacional. La delincuencia organizada transnacional fue señalada como un problema que afecta la seguridad y el desarrollo. Por ello, los participantes plantearon un enfoque coordinado e integral que involucre a las autoridades y actores relevantes, además de fortalecer la seguridad marítima, la libertad de navegación y el intercambio de información frente a amenazas que afectan a Europa, América Latina y el Caribe. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En medio de las actuales tensiones geopolíticas, la UE y la Celac reafirmaron su compromiso con el multilateralismo y con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Los ministros destacaron la necesidad de contar con una ONU fuerte y efectiva en sus tres pilares: paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo sostenible. Asimismo, respaldaron los principios de soberanía nacional, integridad territorial y solución pacífica de controversias. Durante la reunión abordaron la búsqueda de una paz justa, integral y duradera en Ucrania y Medio Oriente, además del restablecimiento de la estabilidad en Haití. La UE también expresó solidaridad con los pueblos de Venezuela y Colombia afectados por terremotos y ofreció apoyo durante las labores de emergencia y recuperación.

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