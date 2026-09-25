Rastra pierde el control, rompe tranca del peaje y choca varios carros en la CA-5

Potrerillos, Cortés. Un fuerte accidente de tránsito se registró este viernes en un tramo de la carretera CA-5, en las inmediaciones del peaje de Potrerillos, luego de que una rastra perdiera el control e impactara contra varios vehículos que circulaban por la zona.
De acuerdo con información preliminar, el conductor del vehículo pesado habría tenido dificultades para detener la unidad debido a una posible falla en el sistema de frenos. Esta circunstancia, sin embargo, deberá ser confirmada por las autoridades encargadas de investigar el accidente.
La rastra habría continuado su trayectoria hasta impactar contra una camioneta y otros automotores que se encontraban en el sector, provocando daños materiales y generando alarma entre los conductores que transitaban por este importante corredor vial.
Tras el percance, equipos de emergencia y autoridades se desplazaron hasta el lugar para atender la situación y realizar las labores correspondientes.
En las grabaciones captadas en la zona del peaje se observa el momento en que la rastra pierde el control, impacta contra la tranca divisoria del peaje Caracol, en la CA-5, y posteriormente choca contra varios vehículos que se encontraban haciendo fila en el lugar.
Hasta el momento, no se han confirmado oficialmente personas fallecidas como consecuencia del accidente. Tampoco se cuenta con información oficial sobre el número de personas que pudieron resultar heridas.
Las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente y determinar si una falla en el sistema de frenos de la rastra estuvo relacionada con la pérdida de control.
El hecho generó congestionamiento y preocupación entre los conductores que circulaban por este tramo de la CA-5, mientras se desarrollaban las labores de atención e investigación en el lugar.