Rastra pierde el control, rompe tranca del peaje y choca varios carros en la CA-5

Potrerillos, Cortés. Un fuerte accidente de tránsito se registró este viernes en un tramo de la carretera CA-5, en las inmediaciones del peaje de Potrerillos, luego de que una rastra perdiera el control e impactara contra varios vehículos que circulaban por la zona.

De acuerdo con información preliminar, el conductor del vehículo pesado habría tenido dificultades para detener la unidad debido a una posible falla en el sistema de frenos. Esta circunstancia, sin embargo, deberá ser confirmada por las autoridades encargadas de investigar el accidente.

La rastra habría continuado su trayectoria hasta impactar contra una camioneta y otros automotores que se encontraban en el sector, provocando daños materiales y generando alarma entre los conductores que transitaban por este importante corredor vial.