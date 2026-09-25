Capturan al guía turístico "Six Malo" en Roatán

Roatán, Islas de la Bahía. Un hombre señalado por las autoridades como integrante de la estructura criminal "Palo de Coco" fue detenido en Roatán, Islas de la Bahía, durante un operativo desarrollado por agentes de la Policía Nacional. El arrestado fue identificado como Mark Joseph Arriola Raymond, de 22 años, originario de La Ceiba, Atlántida, y quien se desempeñaba como guía turístico. De acuerdo con la información policial, dentro de la organización era conocido con el alias de "Six Malo".

La captura se produjo en la colonia Loma Linda, en el sector de Coxen Hole, como parte de una operación de saturación en la que participaron elementos de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), junto con otras unidades de la Policía Nacional. Las autoridades indicaron que el procedimiento permitió hacer efectiva una orden de captura que permanecía pendiente desde el 16 de septiembre de 2026. El requerimiento judicial fue emitido por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán.