Capturan a dos presuntos cabecillas de la Pandilla 18 en La Lima y Chamelecón

San Pedro Sula, Honduras. Dos presuntos integrantes de la Pandilla 18 fueron capturados este jueves en distintos operativos ejecutados en diversos sectores del valle de Sula, donde las autoridades les decomisaron fusiles de asalto, municiones y varias dosis de supuesta droga.
Las acciones fueron desarrolladas por investigadores de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), con apoyo de las Unidades Metropolitanas de Prevención (UMEP-6 y UMEP-9), como parte de los operativos contra estructuras dedicadas a actividades delictivas.
De acuerdo con la información de la DAET, ambos detenidos serían los primeros procesados por la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales por su presunta vinculación con el delito de asociación terrorista.
La primera captura se registró en la colonia Reformada de La Lima, Cortés, donde fue detenido Marvin Elías Mata Mejía, conocido con el alias de Chele Colombia, señalado por las autoridades como miembro de la Pandilla 18 con el rango de Homie.
Según los investigadores, Mata Mejía tendría unos 12 años de pertenecer a la estructura criminal y estaría encargado de recolectar dinero producto de la extorsión, así como del traslado, venta y distribución de drogas.
Las autoridades indicaron que el detenido ya había sido capturado por la entonces Fuerza Nacional Anti-Maras y Pandillas (FNAMP) el 25 de marzo de 2019, por suponerlo responsable del delito de extorsión continuada en La Lima.
Durante el operativo, los agentes le decomisaron un fusil tipo SKS, calibre 7.62x39 milímetros, con munición, además de dos paquetes compactos y 71 bolsitas que contenían supuesta marihuana y un teléfono celular.
De manera simultánea, otro operativo se ejecutó en la colonia Losusa, en el sector de Chamelecón, San Pedro Sula, donde fue capturado César Adán Rodríguez Argueta, alias Little Soldier o Estruendo, también señalado como integrante de la Pandilla 18 con el rango de Homie.
Al momento de su detención, Rodríguez Argueta tenía en su poder un fusil tipo AR-15 con su respectivo cargador y municiones. Además, los agentes le decomisaron 138 dosis de supuesta cocaína y 84 envoltorios de hierba seca, supuesta marihuana.
Las autoridades también le incautaron un teléfono celular que, según la investigación, habría sido utilizado para coordinar actividades relacionadas con la estructura criminal.
Los dos detenidos fueron remitidos a la nueva Unidad Especializada contra Asociaciones Terroristas para continuar el proceso correspondiente por los delitos de asociación terrorista, tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido.
Los decomisos y capturas forman parte de las acciones que las autoridades mantienen en distintos sectores del Valle de Sula para combatir a las estructuras criminales vinculadas con extorsión, narcotráfico y otros delitos.