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Asesinan a comerciante cuando se dirigía a San Pedro Sula a comprar mercadería

El ataque ocurrió cuando el comerciante transitaba por la comunidad de París de Leán, en Esparta, Atlántida

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 08:19 -
  • Redacción La Prensa
Asesinan a comerciante cuando se dirigía a San Pedro Sula a comprar mercadería

La víctima fue identificada como Abel Barrera, de 42 años, quien residía en el sector de Ceibita Way

Atlántida, Honduras. Un comerciante fue asesinado a disparos en las últimas horas en la comunidad de París de Leán, municipio de Esparta, Atlántida, cuando se conducía a bordo de un camión.

La víctima fue identificada como Abel Barrera, de 42 años, quien residía en el sector de Ceibita Way.

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De acuerdo con la información preliminar, Barrera se dirigía hacia San Pedro Sula con el propósito de comprar mercadería para abastecer su negocio.

El ataque ocurrió cuando el comerciante transitaba por la comunidad de París de Leán. Sujetos armados habrían interceptado el vehículo y le dispararon.

Debido a la gravedad de las heridas, Barrera quedó sin vida en el lugar. Hasta el momento no se ha establecido el móvil del crimen ni se reportan capturas relacionadas con el hecho.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la zona para acordonar la escena y comenzar con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el ataque y trabajan para identificar a los responsables del asesinato.

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