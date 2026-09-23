El video de Asfura proponiendo usar bicicletas eléctricas está alterado con IA

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video en el que supuestamente el presidente Nasry Asfura plantea, durante una entrevista, que los hondureños utilizan bicicletas y monopatines eléctricos para movilizarse ante el aumento de los combustibles. Sin embargo, el contenido es falso. En la secuencia original, el mandatario habla sobre los cuestionamientos del gremio médico. Además, el audio del video viral fue generado con inteligencia artificial (IA). “No estoy preocupado por los precios del mundo y Centroamérica, porque vamos a presentar una propuesta para que los hondureños nos movamos con scooters y bicicletas eléctricas”, es textualmente la cita atribuida al mandatario en un post de TikTok, compartido más de 5,000 veces desde el 22 de septiembre.

El bulo surge en el contexto del incremento de los precios de los carburantes registrados durante las últimas semanas, debido a las repercusiones del conflicto en Medio Oriente sobre el mercado internacional de combustibles. Según las autoridades de la Secretaría de Energía (SEN), el galón de gasolina súper llegó a 148.30 lempiras, mientras que el diésel alcanzó los 151.10 lempiras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Estos incrementos en los precios de los combustibles entraron en vigor el lunes 21 de septiembre de 2026. Entre las medidas adoptadas por el Gobierno se encuentra el aumento del apoyo económico, que pasó del 50% al 65%. Sobre el video Mediante una búsqueda inversa en Google Lens con un fotograma clave del video difundido en TikTok, se encontró la misma secuencia publicada por varios medios de comunicación en Facebook desde, al menos, el 8 de septiembre de 2026. En la grabación original, el presidente Nasry Asfura responde a los cuestionamientos del gremio médico por la falta de medicamentos e insumos en el país. En ningún momento se menciona el uso de monopatines ni de bicicletas eléctricas, como falsamente le atribuye el clip viral. “Los directores de los hospitales también tienen la obligación de asegurarse de que estén los productos”, aseguró Nasry Asfura, presidente de Honduras, en la entrevista original.

La misma búsqueda permitió localizar la secuencia en publicaciones de otros medios de comunicación ( 1 , 2 , 3 ), lo que permite contrastar el contenido original con el video difundido en TikTok.

Sobre el audio

El análisis del material audiovisual permitió detectar inconsistencias entre el audio del bulo y el contenido original, lo que evidencia indicios de una posible alteración de la grabación. La voz presenta un tono diferente al del presidente Nasry Asfura y las palabras que supuestamente pronuncian no coinciden con el movimiento de sus labios ni con sus gestos faciales. La Prensa Verifica sometió el video a Hive Moderation, una herramienta especializada en la detección de contenido generado o manipulado con inteligencia artificial (IA). El análisis arrojó una probabilidad del 99.3% de que el audio haya sido creado con esta tecnología.

Además, La Prensa Verifica realizó un segundo análisis del supuesto audio del mandatario hondureño con Hiya, una herramienta que detecta voces creadas con IA. El análisis obtuvo una puntuación de 2 sobre 100, lo que indica, de acuerdo con la escala de la herramienta, una alta probabilidad de que el contenido corresponda a un deepfake, es decir, un contenido falso creado o manipulado mediante inteligencia artificial. Según la escalada de Hiya, cuanto más bajo sea el resultado, mayor es la probabilidad de que se trate de contenido generado con IA.

Por lo tanto, los resultados de ambas herramientas, sumados a las inconsistencias detectadas entre el movimiento de los labios de Asfura y el audio que se le atribuye, aportan indicios de que el audio del video viral fue generado o manipulado con inteligencia artificial.