Imagen de supuestos hombres armados asaltando un autobús de Tegucigalpa-Choluteca fue creada con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que supuestamente muestra a varios hombres armados asaltando un autobús que cubre la ruta Tegucigalpa-Choluteca.
Sin embargo, la imagen es falsa. LA PRENSA Verifica constató que fue generada con inteligencia artificial (IA) y que, por lo tanto, no corresponde a un asalto real.
“Hombres armados asaltan ruta que conduce de Tegucigalpa a Choluteca”, dice textualmente la descripción de una entrada en Facebook, compartida decenas de veces desde el 22 de septiembre.
Cuatro hombres armados asaltaron el 22 de septiembre a los pasajeros de un autobús que viajaba desde Tegucigalpa hacia Choluteca, según informes policiales preliminares.
De acuerdo con la información disponible y los testimonios de los afectados, los sospechosos habrían abordado la unidad como pasajeros. Durante el trayecto, se levantaron de sus asientos portando armas de fuego.
Bajo amenazas, los hombres obligaron a los pasajeros a entregar teléfonos celulares, dinero en efectivo, carteras, computadoras portátiles y maletines de viaje.
El asalto ocurrió en el corredor vial que conduce hacia el sur de Honduras. Sin embargo, una imagen difundida en redes sociales que supuestamente muestra a los responsables del asalto es falsa.
Fabricada con IA
Una búsqueda inversa de la imagen en Google no arrojó resultados en publicaciones de medios de comunicación ni en fuentes oficiales que confirmaran que la fotografía fuera auténtica.
Durante un análisis visual, LA PRENSA Verifica detectó varias inconsistencias características de imágenes generadas con inteligencia artificial, aunque la fotografía presenta similitudes con imágenes del asalto registrado el 22 de septiembre.
En primer lugar, en la imagen aparecen dos autobuses, pese a que el hecho reportado ocurrió en una sola unidad. Además, dos de las personas representadas tienen el mismo rostro y, en otra imagen, uno de los supuestos asaltantes aparece saliendo a través del vidrio frontal del vehículo.
LA PRENSA Verifica también examinó la imagen con Hive Moderation, una herramienta para la detección de contenidos creados con inteligencia artificial. El análisis arrojó una probabilidad del 99.5% de que el contenido haya sido creado digitalmente.
Por lo tanto, la búsqueda inversa, las inconsistencias detectadas durante el análisis visual y el resultado obtenido con Hive Moderation indican que la imagen que muestra a varios hombres armados durante un supuesto asalto a un autobús de la ruta Tegucigalpa-Choluteca fue generada con inteligencia artificial.