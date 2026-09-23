Odeco fortalece la gobernanza, los derechos y la autonomía de comunidades garífunas

La Ceiba, Honduras. A través del proyecto Gobernanza, Territorio y Derechos del Pueblo Garífuna, la Organización Étnico Comunitario (Odeco), con apoyo del Fondo de la Alianza para el Clima y el Uso de la Tierra para los Pueblos Indígenas (Clarifi), por sus siglas en inglés y la Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI), impulsa la defensa territorial, el liderazgo y la sostenibilidad económica en comunidades del litoral Atlántico.

Entre los sectores beneficiados figuran los municipios de Santa Rosa de Aguán y Limón, en Colón. Asimismo La Rosita, Cayo Venado y Nueva Go de la Laguna de Zambuco en Esparta, Atlántida. La iniciativa centra su acción en formar a mujeres y jóvenes en derechos humanos, gestión comunitaria y gobernanza.

Asimismo, la Odeco pondrá en marcha una serie de acciones estratégicas para potenciar el liderazgo de las mujeres garífunas, su incorporación en espacios de decisión y el impulso de emprendimientos económicos en sus comunidades.