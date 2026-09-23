Odeco fortalece la gobernanza, los derechos y la autonomía de comunidades garífunas

La Ceiba, Honduras. A través del proyecto Gobernanza, Territorio y Derechos del Pueblo Garífuna, la Organización Étnico Comunitario (Odeco), con apoyo del Fondo de la Alianza para el Clima y el Uso de la Tierra para los Pueblos Indígenas (Clarifi), por sus siglas en inglés y la Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI), impulsa la defensa territorial, el liderazgo y la sostenibilidad económica en comunidades del litoral Atlántico.
Entre los sectores beneficiados figuran los municipios de Santa Rosa de Aguán y Limón, en Colón. Asimismo La Rosita, Cayo Venado y Nueva Go de la Laguna de Zambuco en Esparta, Atlántida. La iniciativa centra su acción en formar a mujeres y jóvenes en derechos humanos, gestión comunitaria y gobernanza.
Asimismo, la Odeco pondrá en marcha una serie de acciones estratégicas para potenciar el liderazgo de las mujeres garífunas, su incorporación en espacios de decisión y el impulso de emprendimientos económicos en sus comunidades.
Respaldada por Clarifi y RRI, la Odeco capacitará a diversos sectores locales, incluyendo jóvenes, pescadores y liderazgos comunitarios, en la protección de sus derechos colectivos y el manejo sustentable de los recursos naturales.
Fortalecen los conocimientos
Entre los hitos destacados del proyecto figura un intercambio de experiencias con mujeres afrocolombianas para potenciar proyectos colectivos que aseguren el sustento de las familias.
A nivel institucional, Odeco elevará su voz en foros globales de alto impacto, como la 31 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para exigir la protección de los territorios ancestrales y consolidar un modelo de gobernanza basado en la equidad de género, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.