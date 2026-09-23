Limitan a una persona por motocicleta en municipios bajo medidas de seguridad

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional aprobó nuevas disposiciones destinadas a reforzar las estructuras criminales en Honduras, incluyendo restricciones temporales para la circulación de acciones de motocicletas y cambios en las condiciones de reclusión de personas vinculadas con maras, pandillas y asociaciones consideradas terroristas. Las dirigidas a los motociclistas se sustentan en antecedentes de hechos violentos en los que presuntos sicarios y gatilleros han utilizado vehículos de dos ruedas para movilizarse. Por ello, la nueva incorpora disposiciones normativas especiales que podrán aplicarse en municipios declarados como "Territorios de Alto Riesgo". El artículo 8, correspondiente a las disposiciones transitorias, establece en su primer inciso que “está prohibido transportarse más de una persona en vehículos motorizados de dos ruedas”. La misma disposición contempla una excepción cuando la persona que acompaña al conductor sea una mujer o un menor de 12 años de edad.

La restricción tendrá una duración máxima de 12 meses en los municipios donde sea implementada. Durante ese período, tampoco estará permitido transportar armas de fuego u objetos contundentes en motocicletas, incluso cuando el conductor cuente con autorización legal para portar un arma. Las infracciones podrán ocasionar el decomiso de la motocicleta, la suspensión de la licencia de conducir por un período de entre 45 y 90 días, además de multas que oscilarán entre uno y cuatro salarios mínimos. Los motociclistas también tendrán que circular con el rostro descubierto y mantener las placas visibles y en condiciones adecuadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Otra de las disposiciones contempla la creación de los Territorios de Alto Riesgo, una categoría que permitirá al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) identificar municipios o sectores afectados de manera particular por la criminalidad y la extorsión.

En estos territorios podrán ejecutarse operativos de saturación con participación de las Fuerzas Armadas, establecerse puestos de control y reforzarse la vigilancia mediante drones y cámaras de seguridad. También se contempla recurrir a mecanismos de inteligencia financiera para ubicar y congelar bienes presuntamente vinculados con organizaciones delictivas.

La legislación también endurece las condiciones penitenciarias para los internos relacionados con maras, pandillas o estructuras declaradas como asociaciones terroristas . Los privados de libertad incluidos en este régimen deberán permanecer en módulos de alta o máxima seguridad, bajo un sistema de aislamiento individual y separados de reclusos sometidos a otros regímenes penitenciarios. Entre las nuevas restricciones figura la eliminación de las visitas conyugales y una regulación más estricta de las visitas familiares. Asimismo, los internos tendrán permitido realizar únicamente una llamada telefónica al mes, con una duración máxima de 10 minutos, bajo los controles establecidos por las autoridades.