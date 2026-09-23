Sociedad civil entrega propuesta de reformas políticas a la UFTF

Tegucigalpa, Honduras. Organizaciones de sociedad civil realizaron la entrega oficial a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) de un documento que contiene propuestas de reformas electorales, elaborado como resultado de jornadas de diálogo, análisis técnico y construcción de consensos. El documento fue recibido por el Pleno de Comisionados de la UFTF, en el marco del proceso de socialización con instituciones vinculadas al sistema electoral hondureño, con el propósito de poner a su disposición los principales planteamientos surgidos de este ejercicio de participación. La UFTF acompañó las jornadas de trabajo en calidad de observadora, brindando aportes técnicos en el marco de sus competencias, particularmente en temas relacionados con el financiamiento político, la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas.

Durante el acto se destacó la importancia de promover el diálogo entre sociedad civil, empresa privada e instituciones públicas como mecanismo para compartir experiencias, identificar oportunidades de mejora y generar insumos técnicos que contribuyan al análisis del marco normativo electoral. La entrega de estas propuestas constituye un aporte a la discusión sobre las reformas electorales y refleja la participación de distintos sectores en la construcción de planteamientos orientados al fortalecimiento de la institucionalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos electorales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La comisionada de la UFTF, Ivonne Ardón, reiteró la disposición de "continuar contribuyendo, desde sus atribuciones y competencias, a los espacios técnicos de análisis y diálogo, especialmente en los temas relacionados con la transparencia y fiscalización del financiamiento político".