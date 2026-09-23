Sociedad civil entrega propuesta de reformas políticas a la UFTF

Tegucigalpa, Honduras. Organizaciones de sociedad civil realizaron la entrega oficial a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) de un documento que contiene propuestas de reformas electorales, elaborado como resultado de jornadas de diálogo, análisis técnico y construcción de consensos.
El documento fue recibido por el Pleno de Comisionados de la UFTF, en el marco del proceso de socialización con instituciones vinculadas al sistema electoral hondureño, con el propósito de poner a su disposición los principales planteamientos surgidos de este ejercicio de participación.
La UFTF acompañó las jornadas de trabajo en calidad de observadora, brindando aportes técnicos en el marco de sus competencias, particularmente en temas relacionados con el financiamiento político, la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas.
Durante el acto se destacó la importancia de promover el diálogo entre sociedad civil, empresa privada e instituciones públicas como mecanismo para compartir experiencias, identificar oportunidades de mejora y generar insumos técnicos que contribuyan al análisis del marco normativo electoral.
La entrega de estas propuestas constituye un aporte a la discusión sobre las reformas electorales y refleja la participación de distintos sectores en la construcción de planteamientos orientados al fortalecimiento de la institucionalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos electorales.
La comisionada de la UFTF, Ivonne Ardón, reiteró la disposición de "continuar contribuyendo, desde sus atribuciones y competencias, a los espacios técnicos de análisis y diálogo, especialmente en los temas relacionados con la transparencia y fiscalización del financiamiento político".
En relación con la elección de los comisionados de la UFTF, representantes de la sociedad civil proponen que estos continúen siendo nombrados por el Congreso Nacional, pero que la institución cuente con independencia y no dependa del Consejo Nacional Electoral (CNE), incluso en el ámbito administrativo.
La propuesta busca otorgar a la UFTF mayor independencia y fortalecer las facultades legales que requiere para el cumplimiento de sus funciones.
Asimismo, plantean establecer sanciones más coercitivas para los sujetos obligados, de manera que las medidas no se limiten únicamente a la imposición de multas.