Presentarán propuesta de reformas electorales impulsada por la sociedad civil y el PNUD

Tegucigalpa. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, sostendrá este lunes a las 2:30 de la tarde una reunión con representantes de diez organizaciones de la sociedad civil.

En la cita, las agrupaciones formalizarán la entrega de una propuesta de reformas electorales elaborada con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Entre los entes firmantes destacan el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), la Unión Nacional de Ciegos Hondureños (UNCIH), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y la Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH).

También se integran la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV), el Foro de Mujeres Políticas de Honduras (FMPH), el Movimiento PATRIA y el Frente Nacional para Elecciones Limpias (FRENAEL).

Posteriormente, a las 4:30 de la tarde, las organizaciones acudirán a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) para hacer entrega del documento a los consejeros del órgano electoral.”

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“Hoy a las 2:30 de la tarde, varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el CNA, CESPAD, Patria y otras que se han venido reuniendo con el PNUD por muchos meses, han terminado ya su trabajo de paquete de reformas electorales y lo van a presentar tanto al presidente del Congreso, José Tomás Zambrano Molina, a la Comisión Electoral y luego, van a ir al CNE también a presentarlas allá”, expresó Antonio Rivera Callejas, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional.

La entrega del PNUD se suma a otras propuestas ingresadas previamente por exmiembros del CNE, fuerzas políticas y diputados a título individual.