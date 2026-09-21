Condenan a tres hombres por el secuestro y asesinato del universitario Anders Xavier Arriola

Tegucigalpa. El Ministerio Público logró un fallo condenatorio en contra de tres hombres hallados culpables del delito de secuestro agravado y posterior asesinato del joven estudiante universitario Anders Xavier Arriola García, en la ciudad de La Ceiba.

Los imputados declarados culpables por las autoridades judiciales fueron identificados como Manuel Enrique Peralta Everett, Brayan Alberto Ruiz Duarte y Dimitry Ángel Oliva Cerritos. La resolución fue emitida por la Sala II del Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.

De acuerdo con el expediente del caso, los hechos se remontan al 3 de septiembre de 2024, fecha en la que el joven universitario fue privado de su libertad de manera violenta por los tres condenados.