Condenan a tres hombres por el secuestro y asesinato del universitario Anders Xavier Arriola

Tegucigalpa. El Ministerio Público logró un fallo condenatorio en contra de tres hombres hallados culpables del delito de secuestro agravado y posterior asesinato del joven estudiante universitario Anders Xavier Arriola García, en la ciudad de La Ceiba.
Los imputados declarados culpables por las autoridades judiciales fueron identificados como Manuel Enrique Peralta Everett, Brayan Alberto Ruiz Duarte y Dimitry Ángel Oliva Cerritos. La resolución fue emitida por la Sala II del Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
De acuerdo con el expediente del caso, los hechos se remontan al 3 de septiembre de 2024, fecha en la que el joven universitario fue privado de su libertad de manera violenta por los tres condenados.
Tras la privación de libertad, la víctima fue mantenida en cautiverio por sus captores en una vivienda ubicada en la colonia Sitraleyde. Posteriormente, las labores de investigación y rastreo de los cuerpos de seguridad permitieron la localización del cuerpo sin vida del estudiante, el cual se encontraba enterrado en un sector cercano a la playa en la aldea Cuyamel.
Tras obtener el fallo condenatorio por parte de los juzgados, la audiencia de individualización de la pena contra los tres implicados quedó programada para el próximo 30 de septiembre de 2026 a la 1:30 p.m., donde se conocerán los años de cárcel que cumplirán.