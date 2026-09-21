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Un policía muerto y dos heridos deja enfrentamiento con pandilleros en La Lima

Según el reporte de las autoridades, el enfrentamiento se desencadenó mientras los agentes policiales realizaban operativos en el sector

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 06:47 -
  • Redacción La Prensa
Un policía muerto y dos heridos deja enfrentamiento con pandilleros en La Lima

Erlin Marin Izaguirre Sánchez es el policía que murió en el enfrentamiento.

San Pedro Sula. Agentes de la Policía Nacional capturaron a cinco supuestos integrantes de la pandilla 18, quienes presuntamente están vinculados con el homicidio de un agente policial en el sector Planeta de La Lima.

El policía Erlin Marin Izaguirre Sánchez perdió la vida en el cumplimiento de su deber durante un enfrentamiento armado registrado ayer en horas de la tarde en la colonia Villa Kitur. Tras su deceso, la institución policial le otorgó el ascenso a Clase I de Policía Póstumo y el reconocimiento como Héroe Policial.

De acuerdo con el reporte policial, el enfrentamiento se originó mientras los uniformados realizaban operativos en el sector, momento en el que fueron atacados a balazos por presuntos pandilleros.

Durante la balacera también resultaron heridos otros dos agentes de la institución policial, quienes fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial para recibir atención médica inmediata. Asimismo, uno de los pandilleros fue abatido a disparos.

A través de un acuerdo emitido en El Ocotal, Francisco Morazán, la Policía Nacional expresó sus más sinceras condolencias a los familiares y allegados de Izaguirre Sánchez, mientras las fuerzas de seguridad aún mantienen operativos en la zona desde tempranas horas de este lunes.

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