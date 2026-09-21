Un policía muerto y dos heridos deja enfrentamiento con pandilleros en La Lima

San Pedro Sula. Agentes de la Policía Nacional capturaron a cinco supuestos integrantes de la pandilla 18, quienes presuntamente están vinculados con el homicidio de un agente policial en el sector Planeta de La Lima.

El policía Erlin Marin Izaguirre Sánchez perdió la vida en el cumplimiento de su deber durante un enfrentamiento armado registrado ayer en horas de la tarde en la colonia Villa Kitur. Tras su deceso, la institución policial le otorgó el ascenso a Clase I de Policía Póstumo y el reconocimiento como Héroe Policial.

De acuerdo con el reporte policial, el enfrentamiento se originó mientras los uniformados realizaban operativos en el sector, momento en el que fueron atacados a balazos por presuntos pandilleros.