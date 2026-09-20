Matan a un hombre en un campo de fútbol de Santa Cruz de Yojoa

Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Un hombre murió de forma violenta en un campo de fútbol de San Isidro. La víctima fue identificada como Javier Enamorado, de aproximadamente 45 años de edad.
De acuerdo con la información preliminar recopilada en el lugar, Enamorado fue atacado este domingo de forma salvaje por sujetos desconocidos, sufriendo múltiples heridas provocadas por arma blanca cortopunzante y disparos de arma de fuego.
Ante la tardanza de las autoridades y el profundo dolor por la tragedia, los familiares de Enamorado tomaron la determinación de levantar el cadáver por su propia cuenta, sin esperar la llegada de los peritos del Ministerio Público.
El cuerpo sin vida fue trasladado a su residencia en la misma localidad de San Isidro, donde será velado, mientras la comunidad exige que el hecho no quede en la impunidad.