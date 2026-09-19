Video muestra el rescate de comerciante secuestrado en Copán; exigían dos millones

La víctima, residente en la colonia El Bálsamo, Chalmeca, Nueva Arcadia, había salido de su vivienda el domingo 6 de septiembre en una camioneta Honda CR-V color plateado para realizar sus actividades cotidianas, pero no regresó. Al día siguiente, sus familiares denunciaron su desaparición y recibieron llamadas desde el teléfono del comerciante.

Copán, Honduras . Un video muestra el momento en que agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) rescataron con vida a un comerciante , quien permanecía secuestrado en una zona montañosa de la aldea Debajiados, Santa Rita, Copán .

En la primera comunicación, un hombre les informó que el comerciante estaba secuestrado y exigió dos millones de lempiras a cambio de su liberación. Aproximadamente a las 6:30 de la mañana del lunes, una segunda llamada elevó la tensión, pues el interlocutor habría amenazado con quitarle la vida si la familia no conseguía el dinero solicitado.

Tras conocer la denuncia, equipos de la Unidad Antisecuestros iniciaron labores de inteligencia e investigación para ubicar al comerciante. Las diligencias llevaron a los agentes hasta una zona montañosa de la aldea Debajiados, donde localizaron el lugar en el que presuntamente permanecía retenido.

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Las imágenes del operativo muestran a los agentes ingresando al sector para poner a salvo al comerciante. Según la Policía, los presuntos secuestradores habrían disparado contra los funcionarios al detectar su presencia, lo que provocó un intercambio de disparos durante la intervención.

En medio del operativo, los agentes lograron localizar y sacar con vida al comerciante. El comerciante presentaba un debilitado estado físico debido a las condiciones en las que habría permanecido durante los días de cautiverio, por lo que fue trasladado para recibir una evaluación médica antes de ser entregado a sus familiares.

Durante la operación también fue recuperada la camioneta Honda CR-V color plateado, propiedad del comerciante. La Policía confirmó que no se realizó ningún pago por el rescate, pese a que los captores habían exigido inicialmente los 2 millones de lempiras.

Como resultado del operativo fue detenido Melvin Geovanny Villeda Ramírez, de 27 años, alias “Sulunco”, a quien la Policía señala preliminarmente como uno de los presuntos involucrados. Le decomisaron un teléfono Honor color azul y será remitido a la Fiscalía por suponerlo responsable del delito de secuestro agravado, mientras las investigaciones continúan para identificar a otros posibles participantes.