Real España vs Motagua EN VIVO hoy ver transmisión del Clásico Liga Nacional Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

¡EN VIVO EL MINUTO A MINUTO!

Min.6 Tiro de esquina del Real España cobrado por Jhow Benavídez y el cabezazo de 'Chapetilla' Mejía sale demasiado desviado.

Min.2 Primera llegada peligrosa del Motagua por la banda izquierda de Jesús Batiz, su centro casi lo conecta Rodrigo de Olivera, pero salva a tiempo Devron García.

¡COMENZÓ EL PARTIDO! Real España y Motagua ya juegan el Clásico en el Morazán.

El árbitro central del partido es Selvin Brown. Todo por comenzar.

Salen los equipos de Real España y Motagua a la cancha. El saludo y los actos protocolares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El español Juan Ignacio Martínez, nuevo entrenador del Real España, se encuentra en el palco del estadio Morazán.

Por cierto, hoy es el último partido que dirige Mauro Reyes al Real España, que ya tiene a su nuevo entrenador, el español Juan Ignacio Martínez.

Suplentes de Real España: 23. Roberto López, 2. Jeffrey Ramos, 7. Gonzalo Ritacco, 12. Nixon Cruz, 13. Marco Aceituno, 18. Darixon Vuelto, 19. Daniel Aparicio, 35. Diego Zavala, 38. Daniel Roland, 52. Jonathan Róchez, 54. Mike Arana y 64. Víctor Salazar.

Suplentes de Motagua: F. Díaz, P. Cacho, J. Moya, Rodrigo Gómez, A. Barrios, A. Hernández, C. Palma, J. García, L. Santamaría, J. Miranda, V. Marinacci, y D. Oliva.

Un único cambio en el 11 titular del Real España respecto al partido pasado. Entra David Sayago por Darixon Vuelto.

LA ALINEACIÓN DEL REAL ESPAÑA: 22. Luis López, 28. Carlos Mejía, 6. Devron García, 25. Marcelo Pereira, 5. Franklin Flores, 39. Daylor Cacho, 10. Jhow Benavídez, 8. Anthony García, 36. Roberto Osorto, 30. David Sayago y 11. Eddie Hernández.

EL 11 TITULAR DEL MOTAGUA: 22. Luis Ortiz, 35. Cristopher Meléndez, 34. Giancarlo Sacaza, 4. Luis Vega, 17. Clever Portillo, 5. Óscar Padilla Discua, 8. Denis Meléndez, 23. Alejandro Reyes, 27. Jefryn Macías, 21. Jesús Batiz y 19. Rodrigo de Olivera.

Ya tenemos las alineaciones titulares de ambos equipos. Javier López pone el mismo equipo que jugó la vuelta contra Alianza en la Copa Centroamericana.

Los planteles de Real España y Motagua ya se encuentran en el estadio Morazán.

Bienvenidos al MINUTO A MINUTO del Clásico entre Real España y Motagua por la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026.

LA PREVIA DEL REAL ESPAÑA VS MOTAGUA

Día de Clásico. Real España y Motagua chocan este sábado por la octava jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, partido en el que la Máquina buscará dormir en el liderato, mientras los azules quieren acercarse a la cima. El Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula será el escenario donde aurinegros y azules disputen un partido que podría definir los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Real España, quien anunció a su nuevo entrenador, está en el segundo puesto con 15 unidades tras cuatro triunfos, tres empates y cero derrotas. El último partido lo empataron 1-1 ante el Olancho FC en el estadio Juan Ramón Brevé. Eddie Hernández puso el 1-0, pero el empate llegó al minuto 90 por gol de Ofair Padilla. Mientras que Motagua, equipo que se clasificó a semifinales de la Copa Centroamericana 2026, es cuarto lugar con 13 puntos luego de cuatro triunfos, un empate y dos derrotas.

El club de Javier López viene de ganarle 1-0 al Génesis por la Liga Nacional, pero a mitad de semana empató sin goles en el Cuscatlán frente al Alianza en los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Horario y dónde ver el Real España vs Motagua