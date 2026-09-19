Javier “Vasco” Aguirre será entrenador de histórico equipo de España

Madrid, España.

Javier “Vasco” Aguirre está muy cerca de regresar a LaLiga de España después de su reciente participación al frente de la Selección de México en el reciente Mundial 2026. El entrenador mexicano es el elegido por el histórico Valencia para asumir las riendas del equipo, según informó la Cadena SER, que señala que las negociaciones entre ambas partes se encuentran avanzadas. El conjunto valenciano habría apostado por la experiencia de Aguirre para hacerse cargo de un equipo que atraviesa un complicado inicio de temporada. El técnico mexicano ya conoce ampliamente el fútbol español, donde ha dirigido a clubes como Atlético de Madrid, Osasuna, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

De acuerdo con la información publicada por Cadena SER, el acuerdo inicial sería por lo que resta de la presente temporada, aproximadamente nueve meses. Aguirre también pretende incluir una cláusula que permita extender su vínculo por un año más en caso de alcanzar determinados objetivos deportivos, entre ellos una eventual clasificación para la Champions League. Este punto todavía forma parte de las negociaciones entre las partes. La llegada del “Vasco” está siendo impulsada directamente por Braulio Vázquez, nuevo director deportivo del Valencia, quien fue el encargado de ponerse en contacto con el entrenador mexicano. El club había analizado diferentes alternativas para ocupar el banquillo después de la salida de Carlos Corberán y finalmente avanzó en las conversaciones con Aguirre.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

AMPLIA EXPERIENCIA

El posible regreso de Aguirre a LaLiga supondría otro capítulo en una trayectoria que ya lo ha llevado por varios clubes españoles. El mexicano dirigió al Atlético de Madrid, Osasuna, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca, además de tener experiencias en otros países. Uno de sus últimos trabajos en España fue precisamente con el Mallorca, equipo al que tomó en una situación complicada y con el que logró consolidarse en Primera División. Durante su etapa también consiguió llevar al conjunto balear hasta la final de la Copa del Rey y posteriormente disputó la Supercopa de España. Ahora, el desafío sería diferente: tomar las riendas de un Valencia que busca cambiar el rumbo de su temporada y recuperar estabilidad deportiva.

RETO COMPLICADO

El Valencia atraviesa un momento complicado. Carlos Corberán fue destituido después del mal inicio de campaña y Óscar Sánchez asumió provisionalmente el banquillo mientras la directiva buscaba a su nuevo entrenador.