Taxista muere tras ser atacado a tiros por presuntos pasajeros en El Picachito, Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Un taxista perdió la vida tras ser atacado a tiros este sábado 19 de septiembre en el sector de El Picachito, específicamente en una zona conocida como La Cueva, en Tegucigalpa.
La víctima fue identificada como Erwin Alexis Ramírez Guevara, de 29 años, quien se encontraba al volante del taxi número 6380, perteneciente a la ruta Centro-El Bosque.
De acuerdo con las primeras versiones, los presuntos responsables habrían abordado el vehículo como pasajeros y, durante el recorrido, atacaron al conductor. El hecho provocó que Ramírez Guevara quedara sin vida dentro de la unidad de transporte.
El cuerpo fue encontrado recostado hacia el lado del asiento del pasajero. De manera preliminar, se informó que el hombre sufrió una herida de bala en la cabeza, la cual le habría causado la muerte de forma inmediata.
Familiares del fallecido también llegaron al sector tras ser informados sobre el ataque. Ramírez residía en la colonia Los Pinos de la capital.
Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para asegurar la escena y recopilar evidencias que permitan esclarecer el crimen.
Posteriormente, personal de Medicina Forense se presentó en el sitio para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a las instalaciones correspondientes, donde se realizarán los procedimientos establecidos.