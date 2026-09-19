Taxista muere tras ser atacado a tiros por presuntos pasajeros en El Picachito, Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Un taxista perdió la vida tras ser atacado a tiros este sábado 19 de septiembre en el sector de El Picachito, específicamente en una zona conocida como La Cueva, en Tegucigalpa.

La víctima fue identificada como Erwin ​​​​Alexis Ramírez Guevara, de 29 años, quien se encontraba al volante del taxi número 6380, perteneciente a la ruta Centro-El Bosque.

De acuerdo con las primeras versiones, los presuntos responsables habrían abordado el vehículo como pasajeros y, durante el recorrido, atacaron al conductor. El hecho provocó que Ramírez Guevara quedara sin vida dentro de la unidad de transporte.