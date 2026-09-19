  1. Inicio
  2. · Sucesos

Taxista muere tras ser atacado a tiros por presuntos pasajeros en El Picachito, Tegucigalpa

Un taxista perdió la vida luego de recibir varios disparos presuntamente de pasajeros que habían abordado la unidad en el sector de El Picachito, en la zona conocida como “La Cueva”

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 15:03 -
  • Redacción La Prensa
Taxista muere tras ser atacado a tiros por presuntos pasajeros en El Picachito, Tegucigalpa

La víctima fue identificada como Herwin Alexis Ramírez Guevara, de 29 años.

 Foto: cortesía

Tegucigalpa, Honduras. Un taxista perdió la vida tras ser atacado a tiros este sábado 19 de septiembre en el sector de El Picachito, específicamente en una zona conocida como La Cueva, en Tegucigalpa.

La víctima fue identificada como Erwin ​​​​Alexis Ramírez Guevara, de 29 años, quien se encontraba al volante del taxi número 6380, perteneciente a la ruta Centro-El Bosque.

De acuerdo con las primeras versiones, los presuntos responsables habrían abordado el vehículo como pasajeros y, durante el recorrido, atacaron al conductor. El hecho provocó que Ramírez Guevara quedara sin vida dentro de la unidad de transporte.

Llegaron hasta su vivienda y le dispararon: el trágico final de Kimberly Núnez en Tegucigalpa

El cuerpo fue encontrado recostado hacia el lado del asiento del pasajero. De manera preliminar, se informó que el hombre sufrió una herida de bala en la cabeza, la cual le habría causado la muerte de forma inmediata.

Familiares del fallecido también llegaron al sector tras ser informados sobre el ataque. Ramírez residía en la colonia Los Pinos de la capital.

Lo interceptaron en la calle: a balazos asesinan a carretero en La Ceiba

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para asegurar la escena y recopilar evidencias que permitan esclarecer el crimen.

Posteriormente, personal de Medicina Forense se presentó en el sitio para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a las instalaciones correspondientes, donde se realizarán los procedimientos establecidos.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias