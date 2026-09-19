Lo interceptaron en la calle: a balazos asesinan a carretero en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida. Un hombre fue asesinado la mañana de este sábado 19 de septiembre en el barrio La Gloria de La Ceiba, Atlántida.
De acuerdo con el relato preliminar de testigos, el hombre fue identificado como Juan Heliberto Navarro, de 47 años. Se encontraba en la vía pública cuando un sujeto lo habría interceptado y le disparó en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.
El hecho ocurrió durante las primeras horas de la mañana y generó alarma entre los vecinos del sector, quienes posteriormente alertaron a las autoridades sobre lo sucedido.
Juan Navarro residía en la cercana colonia Pineda y se dedicaba a realizar trabajos de transporte de carga y otros encargos utilizando una carreta.
Tras el ataque, el caballo que utilizaba para realizar sus labores permaneció junto a la carreta y al cuerpo de la víctima en el sitio donde ocurrió el crimen.
Elementos de seguridad se desplazaron hasta el barrio La Gloria para acordonar la escena y comenzar con las primeras diligencias investigativas.
Las autoridades también deberán recopilar testimonios y otros elementos que permitan establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque e identificar al responsable.
Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este caso.
El móvil que habría provocado el ataque contra Navarro tampoco ha sido establecido por las autoridades y permanece como uno de los aspectos bajo investigación.