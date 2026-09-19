Lo interceptaron en la calle: a balazos asesinan a carretero en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida. Un hombre fue asesinado la mañana de este sábado 19 de septiembre en el barrio La Gloria de La Ceiba, Atlántida.

De acuerdo con el relato preliminar de testigos, el hombre fue identificado como Juan Heliberto Navarro, de 47 años. Se encontraba en la vía pública cuando un sujeto lo habría interceptado y le disparó en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.

El hecho ocurrió durante las primeras horas de la mañana y generó alarma entre los vecinos del sector, quienes posteriormente alertaron a las autoridades sobre lo sucedido.