Joven sale de posta policial y poco después es asesinado en Guaimaca, Francisco Morazán

Guaimaca, Francisco Morazán. Un joven identificado preliminarmente como Ronald Rivera Morales fue atacado a disparos cuando viajaba como pasajero en una mototaxi, poco después de haber salido de una posta policial donde, según información preliminar, permanecía detenido.
El ataque ocurrió en Guaimaca, Francisco Morazán, y dejó a Rivera Morales gravemente afectado por las heridas de bala. Hasta el momento, los datos disponibles no precisan el lugar exacto donde ocurrió el tiroteo ni las circunstancias en que fue atacado.
De acuerdo con la información preliminar, el joven había salido recientemente de una posta policial, donde se encontraba detenido. Posteriormente, abordó una mototaxi como pasajero y durante el recorrido fue interceptado y atacado a disparos.
El hecho generó conmoción entre familiares y vecinos de la zona, quienes conocieron con sorpresa que el joven había sido asesinado poco después de abandonar la dependencia policial.
Las circunstancias que rodearon su salida de la posta, así como el motivo por el que permanecía detenido, no han sido precisados en la información disponible. Tampoco se ha establecido públicamente quiénes serían los responsables del ataque.
Las autoridades deberán esclarecer qué ocurrió desde el momento en que Rivera Morales salió de la posta policial hasta el ataque en la mototaxi, además de determinar el móvil y la identidad de los responsables del crimen.