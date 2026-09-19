Tomás Zambrano anuncia medidas contra grupos criminales y descarta estado de excepción

El Progreso, Yoro. Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, informó este sábado sobre varias decisiones adoptadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, entre ellas la declaratoria de tres grupos criminales como terroristas y la creación de mecanismos especializados para atender estos casos. Durante una conferencia de prensa en El Progreso, Yoro, Zambrano aseguró que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ya declaró como terroristas a tres grupos criminales, aunque indicó que sus nombres no serán revelados por ahora. “Se ha decretado y se ha declarado a tres grupos criminales terroristas en el país, no daremos los nombres de ellos porque después de esa decisión van a emprender diferentes acciones”, afirmó Zambrano.

Según el presidente del Congreso Nacional, la declaratoria permitirá a los organismos de seguridad actuar de manera inmediata contra integrantes de estos grupos, debido a que los delitos asociados a la figura de terrorismo, explicó, tendrían carácter de flagrancia permanente. Zambrano también anunció que se presentarán reformas relacionadas con el sistema penitenciario. De acuerdo con lo expuesto, los integrantes de grupos de criminalidad organizada declarados terroristas podrían ser trasladados a módulos de máxima seguridad aun cuando se encuentren en prisión preventiva y no tengan una sentencia condenatoria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La reforma también contemplaría un régimen especial de comunicación para reclusos considerados de alta peligrosidad o vinculados con grupos declarados terroristas.

Crearán circuito especializado

Otra de las medidas anunciadas es la creación de un circuito especializado para conocer casos relacionados con terrorismo y grupos criminales declarados terroristas. Zambrano indicó que este mecanismo incluiría jueces y magistrados de apelación especializados, además de fiscales que atenderían estos procesos.

“Fueron varias decisiones que se han tomado con el único objetivo de darle seguridad al pueblo hondureño”, sostuvo. Asimismo, informó que fue aprobado el reglamento de la Agencia Nacional contra el Crimen y que el coronel Julio Alberto Ruiz Cerrato fue nombrado como coordinador director de esa institución. Según Zambrano, la agencia tendrá como objetivo articular el trabajo entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los organismos de inteligencia, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y otros operadores de justicia.

Más policías y militares en las calles

El titular del Congreso Nacional también señaló que se busca incrementar la presencia de policías y militares en las calles para reforzar la seguridad ciudadana. “Nosotros no queremos ver los militares en los porteros, nosotros queremos ver las Fuerzas Armadas de Honduras con la Policía Militar y la Policía Nacional en las calles, dándole seguridad a la gente”, declaró. Zambrano aseguró que también se trabaja en la capacitación y certificación de nuevos elementos para unidades especializadas de la Policía Nacional, entre ellas los comandos Cobra y Tigres.

En materia presupuestaria, dijo que ya se aprobó la búsqueda de recursos para fortalecer a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con equipo, armas, chalecos, vehículos, tecnología y drones.



Zambrano descarta, por ahora, un estado de excepción

Consultado sobre la posibilidad de establecer nuevamente un estado de excepción, Zambrano manifestó que, con la declaratoria de grupos terroristas, considera que esta medida no sería necesaria. “Con esta declaratoria de grupos terroristas, consideramos que no es el momento y no se va a necesitar lo que es un estado de excepción”, afirmó. El presidente del Congreso Nacional explicó que la nueva figura permitiría a los organismos de seguridad actuar frente a integrantes de los grupos declarados terroristas y posteriormente poner las detenciones a disposición de los jueces correspondientes. Zambrano sostuvo que actualmente algunos procedimientos de autorización judicial pueden tomar varios días y que las reformas buscan agilizar la actuación de las instituciones de seguridad.