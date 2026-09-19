Los temas principales que expondrá el presidente Asfura en la Asamblea General de la ONU

San Pedro Sula. La situación climática que atraviesa Honduras será uno de los temas que el presidente Nasry Asfura expondrá durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos. El mandatario tiene previsto viajar este fin de semana para formar parte de la jornada internacional, en la que Honduras planteará las dificultades que han provocado la falta prolongada de lluvias y el comportamiento irregular de las precipitaciones en diferentes regiones del país.

El ministro de Comunicaciones, Héctor Ordóñez, adelantó que la intervención de Asfura estará enfocada en las consecuencias que estos fenómenos han dejado sobre la población, particularmente en las comunidades que enfrentan problemas relacionados con el acceso al agua y la disponibilidad de alimentos. “La prolongada sequía y este régimen lluvioso tan anormal que tenemos en Honduras ha provocado una crisis humana”, expresó el funcionario. Uno de los datos que el Gobierno prevé presentar ante la comunidad internacional es que 103 municipios permanecen bajo alerta roja debido a las condiciones que afectan al país. En estas zonas se han desarrollado diferentes acciones de asistencia para las familias que enfrentan mayores dificultades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre las medidas implementadas se encuentran el envío de ayuda humanitaria y alimentos, además de proyectos destinados a incrementar la disponibilidad de agua mediante la construcción de reservorios en coordinación con las municipalidades.