Mourinho previo al derbi: “Es difícil escuchar una cosa positiva del Madrid”

Madrid, España.

El portugués José Mourinho , entrenador del Real Madrid , aseguró que “es difícil escuchar cosas buenas” sobre su club al ser preguntado por la comparativa y elogios que recibe el Barcelona tras un inicio de temporada que calificó como “una maratón” y no “una autopista recta sin ningún obstáculo”.

“Históricamente, culturalmente, el Real Madrid no puede estar comparándose con nadie. Con nadie. Por eso no voy a compararnos con ningún equipo. Hablo de nosotros, sin problemas, de nuestros problemas, de lo que tenemos que mejorar, a pesar de entender que, en estos pocos meses que estoy aquí en mi segunda etapa, cada vez es más difícil escuchar una cosa positiva del Real Madrid”, dijo en rueda de prensa.

“Pero seguimos nuestro trabajo y muy consciente del potencial que tenemos a nivel individual y colectivamente. En los partidos que hemos llegado a los últimos minutos con la necesidad de marcar hemos terminado con una fuerza física, psicológica y una gran entrega y determinación. Este equipo tiene, además de la calidad, una fuerza de un grupo que es algo muy importante para mí; por eso confío. El campeonato es una maratón, no es una autopista recta sin ningún obstáculo y ahí estaremos”, completó.

Rueda de prensa de la víspera de un derbi ante el Atlético de Madrid este domingo en el estadio Metropolitano que catalogó como un partido que “siempre tiene algo más” pero que también aboga por verlo con “pragmatismo” respecto a que son “tres puntos más”.

“Un derbi tiene siempre algo más. Son historia, cultura, pasión de los aficionados y los jugadores y entrenadores, algunos no tengan conexión de muchos años con los clubes pero rápidamente entienden lo que significa. Es un partido de tres puntos y también tiene que ser visto con este pragmatismo”, señaló.

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Partido para el que el Real Madrid tiene el debe de corregir su inconsistencia durante los partidos, algo que no promete conseguir ante un Atlético de Madrid al que considera que estarán “luchando por el campeonato” de Liga.