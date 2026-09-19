Delcy Rodríguez, Trump, Putin y Xi, sorpresas y ausencias de la Asamblea General de la ONU

Naciones Unidas. Algunos de los principales líderes del mundo se reunirán la próxima semana en la Asamblea General de la ONU, que, además de por la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estará marcada por la prevista visita de la líder venezolana, Delcy Rodríguez, y la ausencia de mandatarios como el ruso Vladímir Putin o el chino Xi Jinping. Está previsto que 81 jefes de Estado y 50 jefes de Gobierno, además de vicepresidentes y ministros, intervengan en el debate general de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, que tendrá lugar del 22 al 28 de este mes.

Una de las presencias más esperadas será la de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que, de confirmarse, será la primera visita de un jefe de Estado del país desde la de Nicolás Maduro en 2018, quien ahora se encuentra detenido a una prisión a solo unos kilómetros de la ONU.

Lula, Trump, Kast y Fujimori abren el debate

Siguiendo la tradición, el presidente de Brasil, Lula da Silva, será el primer mandatario en tomar la palabra el próximo martes después del secretario general, António Guterres, y el presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman. Tras él intervendrá Trump, al que Lula, según ha avanzado, le pedirá que no se entrometa en las elecciones presidenciales de Brasil en octubre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los nuevos presidentes de Perú y Chile, Keiko Fujimori y José Antonio Kast, también tienen previsto viajar a Nueva York, igual que los de Ecuador, Daniel Noboa; Argentina, Javier Milei; y Bolivia, Rodrigo Paz, entre otros. Quien no estará será el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, a quien sustituirá su vicepresidente, José Manuel Restrepo Abondano. Tampoco la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y en su lugar lo hará el canciller, Roberto Velasco Álvarez.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, tomará la palabra en nombre de su país para, previsiblemente, denunciar las presiones de la Administración Trump contra el Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.

Ni Putin, ni Xi

La semana de Alto Nivel de la Asamblea General no contará con la presencia del presidente de Rusia, Vladímir Putin, ni del de China, Xi Jinping. La delegación de Moscú volverá a estar liderada por el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, mientras que la de Pekín la encabeza el vicepresidente Han Zheng. La ausencia de Xi Jinping ha resonado más fuerte que la de Putin, pese a que ambos llevan más de diez años sin asistir presencialmente a la cita, porque el líder chino tiene previsto viajar a Washington para reunirse con Trump la misma semana.

Los líderes europeos, sin Meloni ni Merz, arropan a Zelenski

Gran parte de los líderes europeos se dará cita la próxima semana en Nueva York, donde está previsto que celebren un Consejo de Seguridad sobre la guerra en Ucrania para arropar a su presidente, Volódimir Zelenski, que también asistirá a la cumbre, en un momento en el, según dijo Guterres, el conflicto escala cada día a una situación peor. El presidente francés, Emmanuel Macron, intervendrá ante la Asamblea General por última vez en el cargo antes de abandonarlo en 2027, mientras que el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, y el de Hungría, Péter Magyar, lo harán unos meses después de asumir el mandato. Por parte de España tomará la palabra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No estarán, en cambio, ni el canciller alemán, Friedrich Merz, ni la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Irán, sí; Palestina, no