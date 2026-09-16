Cuba agradece actos solidarios en Europa en "rechazo" a "la política de asfixia" de EEUU

La Habana, Cuba. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, agradeció este martes los “actos y eventos de solidaridad” con Cuba desarrollados en varias ciudades de Europa durante el fin de semana en rechazo a "la política de asfixia económica estadounidense" contra la isla. “Manifestaciones contra el bloqueo de EE.UU. en Bilbao; la vigilia 'No War on Cuba' en Berlín; los encuentros y expresiones de solidaridad en la Fête de l'Humanité en Francia, y en ManiFiesta en Ooestende, Bélgica, evidencian que Cuba no está sola en su lucha frente al castigo colectivo y el genocidio silencioso que ejecuta el Gobierno de EE.UU. contra nuestro pueblo”, destacó el jefe de la diplomacia cubana desde la isla.

Washington aplicó desde enero un bloqueo petrolero a la isla y sanciones secundarias en mayo que ahuyentan a las empresas extranjeras, lo que ha agudizado la crisis económica y energética del país caribeño. Rodríguez remarcó que esos eventos “constituyen nuevas muestras del amplio rechazo internacional a la política de asfixia económica estadounidense, impuesta a través del cerco energético, el recrudecimiento del bloqueo y las sanciones secundarias”. Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, resaltó la víspera "las firmes declaraciones de solidaridad con Cuba" del secretario nacional del Partido Comunista Francés, Fabien Roussel, en el contexto de la 91 edición de La Fiesta de L'Humanité”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Díaz-Canel lo consideró una “demostración de los históricos lazos de hermandad”.