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Cuba agradece actos solidarios en Europa en "rechazo" a "la política de asfixia" de EEUU

El Gobierno de Cuba agradeció esta semana también a los países miembros del grupo BRICS por la aprobación de una Declaración que expresa la profunda preocupación por la situación en Cuba

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 09:01 -
  • Agencia EFE
Cuba agradece actos solidarios en Europa en rechazo a la política de asfixia de EEUU

El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, habla durante la presentación del informe de Cuba contra el embargo de EE.UU. en La Habana (Cuba).

 Fotografía: EFE

La Habana, Cuba. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, agradeció este martes los “actos y eventos de solidaridad” con Cuba desarrollados en varias ciudades de Europa durante el fin de semana en rechazo a "la política de asfixia económica estadounidense" contra la isla.

“Manifestaciones contra el bloqueo de EE.UU. en Bilbao; la vigilia 'No War on Cuba' en Berlín; los encuentros y expresiones de solidaridad en la Fête de l'Humanité en Francia, y en ManiFiesta en Ooestende, Bélgica, evidencian que Cuba no está sola en su lucha frente al castigo colectivo y el genocidio silencioso que ejecuta el Gobierno de EE.UU. contra nuestro pueblo”, destacó el jefe de la diplomacia cubana desde la isla.

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Washington aplicó desde enero un bloqueo petrolero a la isla y sanciones secundarias en mayo que ahuyentan a las empresas extranjeras, lo que ha agudizado la crisis económica y energética del país caribeño.

Rodríguez remarcó que esos eventos “constituyen nuevas muestras del amplio rechazo internacional a la política de asfixia económica estadounidense, impuesta a través del cerco energético, el recrudecimiento del bloqueo y las sanciones secundarias”.

Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, resaltó la víspera "las firmes declaraciones de solidaridad con Cuba" del secretario nacional del Partido Comunista Francés, Fabien Roussel, en el contexto de la 91 edición de La Fiesta de L'Humanité”.

Díaz-Canel lo consideró una “demostración de los históricos lazos de hermandad”.

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El Gobierno de Cuba agradeció esta semana también a los países miembros del grupo BRICS por la aprobación de una Declaración que expresa la profunda preocupación por la situación en Cuba.

"Ese documento plasma la condena y la oposición de los países BRICS a la imposición de medidas coercitivas unilaterales que son contrarias al Derecho Internacional", señaló el canciller cubano en el marco de la XVIII Cumbre del grupo.

El bloque de los países BRICS está conformado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Irán, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Las relaciones entre La Habana y Washington atraviesan su momento de mayor tensión en décadas, enmarcado en una profunda crisis interna en la isla y una política de “máxima presión” por parte de EE.UU., para que la isla introduzca profundos cambios económicos y políticos

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