Precio del dólar este miércoles 16 de septiembre en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró una leve baja este miércoles frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en 26.8830 lempiras por dólar, mientras que la venta se ubicó en 27.0174 lempiras.

Ambas cotizaciones disminuyeron 0.0003 lempiras respecto al lunes 14 de septiembre, cuando se situaron en 26.8833 para la compra y 27.0177 para la venta. El BCH no reportó un dato para el martes 15 de septiembre en la serie consultada.