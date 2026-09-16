Precio del dólar este miércoles 16 de septiembre en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró una leve baja este miércoles frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en 26.8830 lempiras por dólar, mientras que la venta se ubicó en 27.0174 lempiras.
Ambas cotizaciones disminuyeron 0.0003 lempiras respecto al lunes 14 de septiembre, cuando se situaron en 26.8833 para la compra y 27.0177 para la venta. El BCH no reportó un dato para el martes 15 de septiembre en la serie consultada.
El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las instituciones financieras y el mercado cambiario nacional en las operaciones de compra y venta de divisas. Sus variaciones pueden tener incidencia en sectores como las importaciones y en operaciones relacionadas con las remesas.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia para la compra y venta del dólar. La cotización puede variar de una jornada a otra de acuerdo con los datos oficiales del mercado cambiario.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.