Jesse & Joy anuncian una pausa indefinida tras 21 años

El dúo mexicano Jesse & Joy anunció una pausa indefinida en su carrera conjunta. La noticia fue comunicada por Jesse Huerta , quien explicó que necesita priorizar su bienestar y pasar más tiempo con su familia.
La decisión llega después de más de dos décadas de trayectoria, marcada por éxitos musicales, seis Latin GRAMMY y una presencia consolidada en la música latina. Según Jesse, tomar esta decisión no fue fácil, pero responde a una necesidad personal de cuidar su salud mental y emocional.
"No ha sido una decisión fácil. La música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán, pero hoy entiendo que necesito dar prioridad a mi bienestar ya mi familia", expresó el músico en su mensaje.
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Jesse explicó que este paso nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar su paz interior. También señaló que busca vivir a otro ritmo, estar más presente con los suyos y explorar nuevos caminos creativos.
En su comunicado, agradeció a su hermana Joy por los recuerdos compartidos y por permitirle acompañar una de las voces más reconocidas de la música latina.
También dedicó palabras a sus seguidores, a quienes agradeció el cariño recibido durante tantos años, los conciertos, las canciones compartidas y los momentos que se convirtieron en parte de sus vidas.
Jesse aseguró que la música de Jesse & Joy seguirá viva a través de sus seguidores, quienes han hecho de sus canciones parte de sus propias historias.
¿Qué pasará con la gira Despechado Tour?
En cuanto a los compromisos pendientes, el músico confirmará que cumplirá con las fechas programadas de la gira internacional hasta el 17 de noviembre, cuando está previsto que se presente en Londres, Inglaterra.
La gira contempla conciertos en Estados Unidos, Canadá, Bolivia, Brasil, Chile, Ciudad de México, Perú, Argentina, Uruguay, España y Reino Unido, de acuerdo con la información proporcionada en el comunicado.
La noticia generó reacciones en redes sociales, donde los seguidores expresaron sorpresa, tristeza y apoyo ante la decisión anunciada por Jesse.
Joy Huerta, por su parte, compartió un mensaje en el que respaldó la decisión de su hermano y destacó la importancia de priorizar la familia y el bienestar personal.
La pausa de Jesse & Joy marca un nuevo capítulo en una trayectoria que comenzó en 2005 con el lanzamiento de su álbum Esta es mi vida. Desde entonces, el dúo ha desarrollado una carrera con presencia en el pop latino y reconocimiento en la industria musical.
Las redes sociales del grupo han sido actualizadas. Han archivados todas las fotografías de la banda, dejando únicamente el arte con las últimas fechas del tour pendientes.
Aunque el futuro del dúo permanece abierto, Jesse dejó claro que la música continuará siendo parte de su vida y que este descanso responde a su necesidad de crecer y explorar nuevas formas de creación artística.