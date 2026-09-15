Jesse & Joy anuncian una pausa indefinida tras 21 años

El dúo mexicano Jesse & Joy anunció una pausa indefinida en su carrera conjunta. La noticia fue comunicada por Jesse Huerta , quien explicó que necesita priorizar su bienestar y pasar más tiempo con su familia. La decisión llega después de más de dos décadas de trayectoria, marcada por éxitos musicales, seis Latin GRAMMY y una presencia consolidada en la música latina. Según Jesse, tomar esta decisión no fue fácil, pero responde a una necesidad personal de cuidar su salud mental y emocional. "No ha sido una decisión fácil. La música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán, pero hoy entiendo que necesito dar prioridad a mi bienestar ya mi familia", expresó el músico en su mensaje. Lea:Noel Gallagher descarta nueva música de Oasis tras anunciar su gira para 2027

Jesse explicó que este paso nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar su paz interior. También señaló que busca vivir a otro ritmo, estar más presente con los suyos y explorar nuevos caminos creativos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En su comunicado, agradeció a su hermana Joy por los recuerdos compartidos y por permitirle acompañar una de las voces más reconocidas de la música latina. También dedicó palabras a sus seguidores, a quienes agradeció el cariño recibido durante tantos años, los conciertos, las canciones compartidas y los momentos que se convirtieron en parte de sus vidas. Jesse aseguró que la música de Jesse & Joy seguirá viva a través de sus seguidores, quienes han hecho de sus canciones parte de sus propias historias.

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