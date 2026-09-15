Así es el vestido blanco que eligió Milagro Flores para celebrar la independencia

Tegucigalpa, Honduras.-Milagro Flores volvió a convertir su aparición durante las fiestas patrias en uno de los momentos más comentados por su elección de vestuario. La presentadora hondureña llegó al Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés” con un look blanco que combinó detalles llamativos y un diseño pensado para destacar en la celebración del 15 de septiembre.

La presentadora de HCH lució un vestido blanco de corte asimétrico, con una abertura en una de sus piernas y una caída de tela que le dio movimiento a la pieza. El diseño también incorporó un llamativo adorno en tonos verde y blanco sobre uno de los hombros, acompañado de detalles que evocan los colores de la Flor Nacional.

La presentadora completó el atuendo con sandalias de tacón en tono nude, accesorios discretos y su cabello peinado hacia un lado, dejando que el vestido concentrara buena parte de la atención. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Como ha ocurrido en años anteriores, Milagro Flores apostó por una propuesta especialmente elaborada para esta fecha y, en distintas ocasiones, ha destacado prendas confeccionadas a mano como parte de sus elecciones para representar la identidad y las tradiciones hondureñas.

El año pasado, para celebrar los 204 años de independencia de Honduras, la presentadora Milagro Flores lució un traje azul adornado con plumas de colores, que nos recuerda al Ave Nacional.

