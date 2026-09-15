Honduras celebra 205 años entre civismo, historia y tradición

Tegucigalpa, Honduras.-A las cinco de la mañana, cuando buena parte de Tegucigalpa aún duerme, la Bandera Nacional comienza a ascender por el asta del cerro Juana Laínez. Frente a ella, el presidente Nasry Asfura, autoridades civiles y militares rinden honores mientras los cañonazos de las Fuerzas Armadas rompen el silencio y anuncian el inicio de la celebración de la Independencia de Honduras. Tras la lectura del Acta de Independencia de 1821, los actos oficiales dan paso a uno de los momentos más esperados de la jornada. Desde las 7:00 de la mañana, miles de estudiantes toman las calles de la capital para protagonizar los tradicionales desfiles patrios, entre bandas, palillonas, cuadros folclóricos y representaciones de la historia nacional.

La celebración de los 205 años de independencia también sirve para mirar el camino recorrido por Honduras. Detrás del colorido de los uniformes y la música sobreviven episodios que transformaron al país, entre ellos la Huelga Bananera de 1954, que antecedió importantes conquistas laborales, y el reconocimiento del voto femenino un año después.

A esa memoria se suma el conflicto armado con El Salvador de 1969, conocido popularmente como la “Guerra del Fútbol”, aunque sus causas trascendieron ampliamente un partido y estuvieron relacionadas con diferencias migratorias, agrarias y territoriales entre ambos países. La historia reciente también ha quedado marcada por grandes desastres naturales. Huracanes como Fifí y Mitch, así como Eta e Iota, dejaron pérdidas humanas y materiales que todavía forman parte de la memoria colectiva. A ellos se agregan acontecimientos políticos como la crisis de 2009 y, años más tarde, la pandemia de covid-19. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Con ese pasado a cuestas, Honduras llega a una nueva conmemoración bajo el lema oficial “Honduras Nos Une”. La marcha estudiantil culminará dentro del Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”, escenario en el que cada institución realizará su presentación frente a las autoridades y miles de espectadores.

Para este año, la Secretaría de Educación estableció un esquema dirigido a reducir atrasos durante el recorrido. Cada delegación tendrá un máximo de 150 estudiantes, dispondrá de 13 minutos para recorrer la pista interior y contará con apenas tres minutos para realizar su presentación frente al estrado presidencial.

La seguridad también tendrá un amplio despliegue

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte mantendrá controles y cierres en los principales accesos al bulevar y sectores próximos al estadio, mientras la Policía Nacional movilizará a más de 24,000 agentes como parte de las operaciones vinculadas a las fiestas patrias en el país. El Comité Cívico Interinstitucional Permanente organizó a los 60 centros educativos participantes de la capital, 28 públicos y 32 privados, en cinco bloques temáticos relacionados con la historia, el fervor cívico, la integración centroamericana, la identidad cultural y la riqueza natural de Honduras.