¿Dónde terminarán los desfiles patrios del 15 de septiembre en San Pedro Sula?

San Pedro Sula, Honduras. Los desfiles patrios del 13, 14 y 15 de septiembre en San Pedro Sula retomarán su recorrido tradicional confirmó a LA PRENSA el director departamental de Educación, Rafael Rodríguez. Luego de varias semanas de incertidumbre y reuniones entre autoridades educativas y municipales, quedó descartada la posibilidad de que el cierre de las actividades se realice dentro del estadio general Francisco Morazán. El recorrido del desfile tendrá como punto de partida las instalaciones de Diario LA PRENSA y avanzará hasta la Plaza de las Banderas, donde concluirán las presentaciones de los centros educativos participantes.

Rodríguez explicó que una de las principales razones para no utilizar el estadio como punto de cierre es la protección de la cancha. Según detalló, no fue posible concretar la compra de la lona que se utilizaría para proteger la grama durante las actividades. El funcionario recordó que la superficie del estadio recibió una importante inversión y, por esa razón, las autoridades consideran necesario evitar cualquier actividad que pueda deteriorarla. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para las celebraciones patrias de este año se contempla la participación de alrededor de 90 institutos de San Pedro Sula, que desfilarán durante las jornadas del 13, 14 y 15 de septiembre.

La jornada del 15 de septiembre marcará el cierre de las actividades patrias en la ciudad industrial. Para esa fecha se prevé, además, la participación de dos bandas procedentes de Colombia, invitadas por la Municipalidad de San Pedro Sula. A la celebración también se sumará el instituto José Trinidad Reyes, uno de los centros educativos emblemáticos de la ciudad.