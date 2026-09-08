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Estas calles del centro de San Pedro Sula están cerradas este martes 8 de septiembre

El centro de San Pedro Sula se vestirá de fiesta educativa este martes 8 de septiembre con la celebración del tradicional Desfile de Alfabetización

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 06:07 -
  • Redacción La Prensa
Estas calles del centro de San Pedro Sula están cerradas este martes 8 de septiembre

Las autoridades precisaron que la interrupción del tráfico vehicular iniciará a partir de las 6:00 a.m. y se extenderá hasta las 10:00 a.m.

 Diario La Prensa

San Pedro Sula. La Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), informó sobre el cierre temporal de varias vías principales en el centro de San Pedro Sula debido a la realización del Desfile de Alfabetización programado para este martes 8 de septiembre.

Las autoridades precisaron que la interrupción del tráfico vehicular iniciará a partir de las 6:00 a.m. y se extenderá hasta las 10:00 a.m., por lo que se pide a los conductores tomar las precauciones necesarias y buscar rutas alternativas durante ese horario.

El tramo afectado comprende la primera calle, desde la tercera avenida hasta la decimocuarta avenida. El recorrido del desfile comenzará en las cercanías del parque central y culminará en la Plaza Las Banderas, a lo largo del Boulevard Morazán.

Agentes de tránsito estarán desplegados en los puntos de acceso para orientar el tráfico y garantizar la seguridad de los participantes y peatones.

Se recomienda a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar inconvenientes en la zona comercial e histórica de la ciudad.

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