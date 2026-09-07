Declaran inadmisible recurso de amparo presentado por Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras. La Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán declaró inadmisible el recurso de amparo presentado por la defensa del general en condición de retiro Roosevelt Hernández, quien enfrenta un proceso judicial por los presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación de determinados derechos fundamentales.

La resolución establece que las diligencias deberán ser remitidas en consulta a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, instancia que tendrá que determinar si el recurso presentado por la defensa es procedente. Por lo tanto, la decisión de la Corte de Apelaciones no representa todavía una resolución definitiva sobre el amparo.

Hernández es señalado dentro de un proceso relacionado con publicaciones y expresiones difundidas a través de plataformas digitales de las Fuerzas Armadas. Las personas que figuran como víctimas son los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López.