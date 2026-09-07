¡Tres hondureños! Los 15 centroamericanos que jugarán Champions, Europa y Conference

Los hondureños Kervin Arriaga, Luis Palma y Dereck Moncada representarán a Honduras en las competencias de la UEFA. Te presentamos a los 15 futbolistas centroamericanos que participarán en la Champions, Europa y Conference League 2026/27.
1. Kenay Myrie (Costa Rica) – Copenhague (UEFA Conference League).
2. Josué Vergara (Panamá) – Gent (UEFA Conference League).
3. Jaime Moreno (Nicaragua) – KuPS Kuopio (UEFA Conference League).
4. Anthony Contreras (Costa Rica) – Riga FC (UEFA Conference League).
5. Orlando Galo (Costa Rica) – Riga FC (UEFA Conference League).
6. Jurguens Montenegro (Costa Rica) – Egnatia (UEFA Conference League).
7. Carlos Mora (Costa Rica) – Universitatea Craiova (UEFA Conference League).
8. Dereck Moncada (Honduras) – Lugano (UEFA Conference League).
9. Michael Amir Murillo (Panamá) – Beşiktaş (UEFA Europa League).
10. Josimar Alcócer (Costa Rica) – Sparta Praga (UEFA Europa League).
11. Luis Palma (Honduras) – Lech Poznań (UEFA Europa League).
12. Andrés Andrade (Panamá) – LASK (UEFA Champions League).
13. Kervin Arriaga (Honduras) – AEK Atenas (UEFA Champions League).
14. César Blackman (Panamá) – Slovan Bratislava (UEFA Champions League).
15. Cristian Martínez (Panamá) – Slovan Bratislava (UEFA Champions League).