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¡Tres hondureños! Los 15 centroamericanos que jugarán Champions, Europa y Conference

Con tres hondureños: esta es la lista de los 15 jugadores centroamericanos que estarán en la Champions, Europa y Conference League.

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 16:27 -
  • Redacción La Prensa
¡Tres hondureños! Los 15 centroamericanos que jugarán Champions, Europa y Conference
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Los hondureños Kervin Arriaga, Luis Palma y Dereck Moncada representarán a Honduras en las competencias de la UEFA. Te presentamos a los 15 futbolistas centroamericanos que participarán en la Champions, Europa y Conference League 2026/27.
¡Tres hondureños! Los 15 centroamericanos que jugarán Champions, Europa y Conference
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1. Kenay Myrie (Costa Rica) – Copenhague (UEFA Conference League).
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2. Josué Vergara (Panamá) – Gent (UEFA Conference League).
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3. Jaime Moreno (Nicaragua) – KuPS Kuopio (UEFA Conference League).
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4. Anthony Contreras (Costa Rica) – Riga FC (UEFA Conference League).
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5. Orlando Galo (Costa Rica) – Riga FC (UEFA Conference League).
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6. Jurguens Montenegro (Costa Rica) – Egnatia (UEFA Conference League).
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7. Carlos Mora (Costa Rica) – Universitatea Craiova (UEFA Conference League).
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8. Dereck Moncada (Honduras) – Lugano (UEFA Conference League).
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9. Michael Amir Murillo (Panamá) – Beşiktaş (UEFA Europa League).
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10. Josimar Alcócer (Costa Rica) – Sparta Praga (UEFA Europa League).
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11. Luis Palma (Honduras) – Lech Poznań (UEFA Europa League).
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12. Andrés Andrade (Panamá) – LASK (UEFA Champions League).
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13. Kervin Arriaga (Honduras) – AEK Atenas (UEFA Champions League).
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14. César Blackman (Panamá) – Slovan Bratislava (UEFA Champions League).
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15. Cristian Martínez (Panamá) – Slovan Bratislava (UEFA Champions League).
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