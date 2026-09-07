¡Se va la luz! Conozca las zonas de Honduras que tendrán cortes este martes 8 de septiembre

En Santa Bárbara y Lempira, las interrupciones fueron programadas en diferentes sectores. En San Nicolás se incluyen Guayabitos, Santa Cruz, La Cuchilla, San Manuel del Triunfo, El Descansadero, El Paso de los Alapas, Cruz Grande, El Resumidero, Choloma, El Porvenir, Linderos, aldea Los Bu, Junta de Quebrada y Los Pinos, El Naranjo, Zapotillo, Río Frío, Agua Buena, La Haciendita, Quebrada Honda, Resumideros, Las Flores. En La Arada se contemplan Candelaria, El Volcán, Caublotal, El Tular, Los Planes, Las Marías, Los Pases, Los Hernández, El Boquerón, Plan de la Tierra, Brisas de Oro y El Dante. Para Nueva Celilac, las zonas afectadas comprenden Las Crucitas, El Capulín, San Nicolasito, Viejo Celilac, Valle de la Cruz y San Antonio. En Atima, se incluyen Lempa, San Pedrito, San Rafael, Berlín, Buena Vista, Talanga, Nueva Victoria, Río Frío, Pacayal, Ceibita, Resumideros, Hierba Buena y Lagunitas. El listado para Atima también comprende Alto Grande, El Campesinado, El Yeso, El Portillito, Los Llanitos, Camalotes, El Campo e Hidroeléctrica Pencaligüe. En El Naranjito, el sector contemplado es Pompoa, mientras que en Lempira figura San Bartolo. En estos sectores de Santa Bárbara y Lempira, el horario establecido para la interrupción es de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.