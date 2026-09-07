¡Se va la luz! Conozca las zonas de Honduras que tendrán cortes este martes 8 de septiembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este martes 8 de septiembre del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Francisco Morazán, Yoro, Santa Bárbara y Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, el corte está programado de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y afectará a los residentes de las colonias Superación, Gracias a Dios, Espíritu Santo, Santa Cecilia, así como el plantel de Columbus y El Carrizal, sectores de Cantarero López, Lincoln, Nuevos Horizontes, Los Centenos, Jardines del Norte, Lomas del Norte, Brisas del Norte y Laguna de El Pedregal, además de zonas aledañas a la salida del norte, colonia Smith, Jardines de El Carrizal, San Juan Bosco, parte de Nueva Providencia, José Duarte 2, 3 y 4, Divino Paraíso, Ulloa, Nueva Capital y Mary Flake de Flores, Fuerzas Unidas, José Duarte 1, Nueva Danlí, Ciudad del Ángel, Altos de La Laguna y zonas cercanas.
En Yoro, los trabajos están previstos de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. para sectores de la zona sur del municipio de Yorito, Luquigüe, Vallecillo, Mina Honda, La Patastera, El Plantel, Los Higueros, Higuerito Quemado, Nueva Esperanza, Jalapa Abajo, Jalapa Arriba, Río Abajo, La Albardilla, San Antonio, Desmonte, Sulaco, Marale, El Jaral, Ojo de Agua, Palo Copado, San Juan, San Juancito, Los Noques, Las Delicias, Santa Cruz, El Espinal, El Tablón y La Laguna de Quetzalapa, Perulapa, El Rodeo, San José del Potrero, Victoria, Las Vegas, Guachipilín, Jacagua, La 4, La 14, La Sabana del Blanco, El Zapote, Los Mangos, El Hornito, Cielito Azul y La Peña.
En Santa Bárbara y Lempira, las interrupciones fueron programadas en diferentes sectores. En San Nicolás se incluyen Guayabitos, Santa Cruz, La Cuchilla, San Manuel del Triunfo, El Descansadero, El Paso de los Alapas, Cruz Grande, El Resumidero, Choloma, El Porvenir, Linderos, aldea Los Bu, Junta de Quebrada y Los Pinos, El Naranjo, Zapotillo, Río Frío, Agua Buena, La Haciendita, Quebrada Honda, Resumideros, Las Flores. En La Arada se contemplan Candelaria, El Volcán, Caublotal, El Tular, Los Planes, Las Marías, Los Pases, Los Hernández, El Boquerón, Plan de la Tierra, Brisas de Oro y El Dante. Para Nueva Celilac, las zonas afectadas comprenden Las Crucitas, El Capulín, San Nicolasito, Viejo Celilac, Valle de la Cruz y San Antonio. En Atima, se incluyen Lempa, San Pedrito, San Rafael, Berlín, Buena Vista, Talanga, Nueva Victoria, Río Frío, Pacayal, Ceibita, Resumideros, Hierba Buena y Lagunitas. El listado para Atima también comprende Alto Grande, El Campesinado, El Yeso, El Portillito, Los Llanitos, Camalotes, El Campo e Hidroeléctrica Pencaligüe. En El Naranjito, el sector contemplado es Pompoa, mientras que en Lempira figura San Bartolo. En estos sectores de Santa Bárbara y Lempira, el horario establecido para la interrupción es de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.
En Choloma, Cortés, el corte está previsto de 8:45 a.m. a 2:45 p.m. y afectará a los habitantes de Residencial Las Fuentes, aldea Monterrey y Bajos de Choloma. Entre las comunidades figuran las aldeas La Bueso, Montañuelas, La Fúnez, La Gálvez, La Coroza, La Rosita, Banderas y Sabana Verde.
Mientras tanto, en San Pedro Sula, la interrupción está programada de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y comprende el barrio Barandillas (sur), colonia Smith (sur), colonia Alameda, barrio San Fernando (norte), colonia Ruiz, colonia Geisha y colonia Universal, Residencial La Florida, Parque Industrial El Barón, Hospital y Clínica del Ojo, colonia Odilón Ayestas, Anexo La Florida y Seaboard Marine, colonias El Limonar, Carmen Inva, Villas del Carmen, Reparto del Carmen, Nueva Esperanza, Miguel Ángel Pavón Inva, Anexo Florida y Villas del Carmen II.