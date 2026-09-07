Futbolista del Motagua pide perdón por lo que hizo: "Creo que estuvo muy mal"

Un jugador del Motagua, actual campeón de la Liga Nacional de Honduras, se encuentra en el ojo del huracán luego de protagonizar una polémica que ha generado múltiples reacciones entre los aficionados del conjunto azul...
El futbolista sorprendió al pronunciar fuertes palabras que fueron interpretadas como una crítica directa hacia un sector de la afición motagüense, provocando un debate en redes sociales y diferentes comentarios alrededor de sus declaraciones.
El defensor hondureño Pablo Cacho decidió romper el silencio en medio de una ola de críticas. El jugador se pronunció públicamente para arrepentirse de sus palabras y pedir disculpas a la afición del Ciclón Azul.
El ambiente se había vuelto tenso en el entorno del club tras unas controvertidas declaraciones del zaguero. Ante el malestar generado, el futbolista buscó frenar la polémica de manera inmediata.
Apenas tres días después de sus dichos, el futbolista apareció en sus redes sociales con un emotivo mensaje. Su objetivo principal fue dirigirse directamente a los fanáticos motagüenses para aclarar la situación.
El zaguero reconoció abiertamente que se equivocó y asumió la culpa por la forma en que se expresó sobre la hinchada. "Quiero dirigirme a la afición motagüense por las declaraciones que dije ayer en conferencia de prensa; creo que estuvo muy mal haberme referido así hacia ustedes. Quiero mandar mis sinceras disculpas, no estuvo bien lo que dije y me hago responsable", escribió Cacho.
Con estas palabras, el futbolista buscó cerrar un episodio amargo con sus propios seguidores. A partir de ahora, el defensor centrará sus esfuerzos en responder dentro del terreno de juego.
La meta del jugador será volver a ganarse la confianza de la afición azul a base de buenas actuaciones. Su rendimiento en la cancha será clave para dejar atrás el trago amargo.
Toda esta polémica comenzó el pasado sábado, en la previa del partido entre Motagua e Independiente de Siguatepeque por la Jornada 6 de la Liga Nacional. El defensa atendió a los medios de comunicación antes de emprender el viaje a Comayagua.
En medio de la rueda de prensa, al zaguero se le escapó una frase que cayó muy mal en el entorno del club. Sus palabras encendieron las alarmas entre los simpatizantes del equipo capitalino.
"Cuando uno está en un equipo grande te exigen ganar todos los partidos. Creo que más esta afición que es un poquito tóxica. Creo que te exige mucho", declaró el futbolista catracho ante los periodistas.
Como era de esperarse, la reacción de los seguidores motagüenses no se hizo esperar y provocó una gran molestia. Muchos fanáticos expresaron su enojo a través de las redes sociales.
Ante esta presión, el jugador del Ciclón decidió dar la cara el domingo para dar explicaciones sobre lo sucedido. Entendió que lo mejor era no dejar pasar más tiempo para remediar el error.
En su escrito publicado en plataformas digitales, Cacho aprovechó para enviar una firme promesa a los fanáticos del club. El zaguero afirmó: "Mediré más mis palabras en conferencia de prensa".
Finalmente, el zaguero dedicó unas palabras de gratitud a quienes han confiado en su talento desde el principio. Reconoció que comprende el nivel de exigencia que implica vestir esta camiseta.
El defensor finalizó su mensaje diciendo: "Solo paso para decirles que agradezco todo el apoyo incondicional que me han brindado los que siempre me pedían que me dieran una oportunidad en el club. Sé que esperan más de mí y entiendo las críticas, pero como dije, es parte de este deporte. Solo quiero decirles que Dios me los bendiga y que vamos por más".