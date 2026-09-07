Futbolista del Motagua pide perdón por lo que hizo: "Creo que estuvo muy mal"

El zaguero reconoció abiertamente que se equivocó y asumió la culpa por la forma en que se expresó sobre la hinchada. "Quiero dirigirme a la afición motagüense por las declaraciones que dije ayer en conferencia de prensa; creo que estuvo muy mal haberme referido así hacia ustedes. Quiero mandar mis sinceras disculpas, no estuvo bien lo que dije y me hago responsable", escribió Cacho.