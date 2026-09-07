Sedesol destinará más de L300 millones para atender a familias afectadas por la sequía

La intervención contempla la distribución de alimentos entre hogares considerados vulnerables en municipios afectados por la sequía. Cada familia beneficiada recibe dos sacos que en conjunto contienen 150 libras de alimentos, con un valor estimado de L4,000.

El anuncio fue realizado durante una jornada de entrega de alimentos en San Miguelito, Francisco Morazán, donde alrededor de 300 familias recibieron raciones para afrontar las dificultades generadas por la reducción de las cosechas.

San Miguelito, Francisco Morazán. Más de L300 millones serán destinados a la atención de familias afectadas por la sequía en municipios declarados en emergencia, informó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) , en momentos en que productores de distintas zonas del país enfrentan pérdidas en su cosechas por la falta de lluvias.

De acuerdo con la funcionaria, esta nueva fase contempla inicialmente a 60,000 hogares ubicados principalmente en el corredor seco, mientras que la intervención general está dirigida a familias afectadas por la emergencia declarada debido a la falta de lluvias y las pérdidas en el sector agrícola.

Fátima Juárez, ministra de Sedesol, señaló que la institución cuenta actualmente con un presupuesto superior a los L300 millones para atender la emergencia y que las entregas continuarán durante las próximas semanas en los municipios priorizados.

San Miguelito forma parte de los 103 municipios declarados en alerta roja y emergencia por la sequía. En estas comunidades, la falta de precipitaciones ha complicado la producción agrícola y reducido la disponibilidad de alimentos para numerosas familias que dependen de sus cultivos.

La situación también ha llevado a las autoridades a implementar otras medidas para enfrentar los efectos de la falta de agua. Entre ellas se contempla el uso de maquinaria para trabajos en caminos rurales y la construcción de reservorios que permitan almacenar agua durante los períodos de lluvia.

La primera intervención de la denominada Operación de Respuesta a la Sequía 2026 alcanzó a más de 15,000 familias de nueve municipios de Choluteca y tres municipios priorizados de El Paraíso, con una inversión inicial de L62 millones, según datos proporcionados por Sedesol.

La emergencia por sequía fue declarada por un período de 120 días, durante el cual las instituciones gubernamentales deben concentrar acciones y recursos en las zonas con mayores niveles de vulnerabilidad.

El gobernador de Francisco Morazán, Blas Ramos, indicó que la maquinaria entregada en distintos municipios también puede ser utilizada para desarrollar obras destinadas a la captación y almacenamiento de agua, como parte de las medidas para reducir el impacto de futuras temporadas secas.

La dimensión del problema quedó reflejada en las declaraciones del alcalde de San Miguelito, Felicito Funes, quien aseguró que los productores de la zona han enfrentado dificultades debido a la ausencia de lluvias y la pérdida de cosechas.

“Vivimos de la agricultura y en este año no ha habido ninguna cosecha”, manifestó el edil durante la jornada de entrega de alimentos.

Las autoridades prevén continuar con la distribución de ayuda en los municipios incluidos en la emergencia, mientras las comunidades rurales esperan que las próximas lluvias permitan recuperar parte de la producción agrícola y reducir la presión sobre la seguridad alimentaria.