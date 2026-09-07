La vida que mostraba Desiree en redes sociales, víctima de la masacre en El Porvenir

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, Desiree y Ángela María Izaguirre no residían en El Porvenir y habían llegado a la zona de manera esporádica. Ambas mantenían vínculos con personas recluidas en el Centro Penitenciario de Siria, ubicado en ese municipio, y habían acudido al sector por una visita conyugal.