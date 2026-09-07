La vida que mostraba Desiree en redes sociales, víctima de la masacre en El Porvenir

Detrás de una de las víctimas de la masacre que estremeció a El Porvenir había una madre que mostraba en redes sociales el amor por sus hijos y buscaba salir adelante mediante pequeños emprendimientos.
Lidia Desiree Ortiz fue identificada como una de las tres mujeres asesinadas dentro de una vivienda del barrio Las Acacias, en El Porvenir, Francisco Morazán.
La joven era madre de dos menores, una niña y un jovencito, y en sus publicaciones dejaba ver una faceta familiar marcada por el cariño y la cercanía con sus hijos.
Las fotografías y publicaciones que compartía en redes sociales mostraban principalmente momentos junto a sus hijos, proyectando la imagen de una madre amorosa y dedicada
Además de su vida familiar, Desiree utilizaba las plataformas digitales para ofrecer productos de belleza y ropa usada, una actividad con la que buscaba generar ingresos.
Su vida cotidiana quedó interrumpida la noche del sábado 5 de septiembre, cuando fue asesinada junto a Gladis Janeth Rivera y Ángela María Izaguirre. Los cuerpos de las tres mujeres fueron encontrados durante la mañana del domingo dentro de una habitación de la vivienda.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, Desiree y Ángela María Izaguirre no residían en El Porvenir y habían llegado a la zona de manera esporádica. Ambas mantenían vínculos con personas recluidas en el Centro Penitenciario de Siria, ubicado en ese municipio, y habían acudido al sector por una visita conyugal.
Después de la visita, las dos mujeres se hospedaron en la vivienda alquilada por Gladis Janeth Rivera, quien llevaba aproximadamente un año viviendo en el lugar. Horas después, las tres fueron asesinadas.
La Policía informó que el triple crimen habría ocurrido entre las 9:00 y 10:00 de la noche del sábado. En ese momento se desarrollaban varias fiestas en los alrededores, una situación que, según un funcionario policial, pudo haber sido aprovechada por los responsables para ocultar el sonido de los disparos.
Las autoridades aún no han establecido públicamente un móvil definitivo para el asesinato de las tres mujeres. Entre las líneas de investigación se contemplan posibles conflictos relacionados con actividades ilícitas, disputas territoriales y ajustes de cuentas.