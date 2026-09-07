"Fue un ataque directo": DPI investiga dos hipótesis sobre el crimen de Kimberly Murillo en La Ceiba

El director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce, informó que las autoridades manejan dos hipótesis en torno a la muerte violenta de la joven Kimberly Dayana Murillo, ocurrida durante la madrugada del domingo 6 de septiembre en La Ceiba, Atlántida.
Ponce explicó que las investigaciones se encuentran avanzadas y que, por el momento, no puede revelar detalles sobre las líneas que manejan los investigadores. Según indicó, el expediente que tiene en su poder todavía no permite hacer públicas las hipótesis que están siendo analizadas.
“Tenemos dos hipótesis”, afirmó el director de la DPI al ser consultado sobre el caso. Agregó que el proceso investigativo cuenta con líneas que podrían permitir establecer el origen del hecho ocurrido en la zona costera de La Ceiba.
Ponce señaló que será en los próximos días cuando las autoridades podrían brindar mayor información sobre el caso y explicar cuál habría sido la génesis del problema que terminó con la muerte de la joven.
Kimberly Dayana Murillo, de 28 años, fue identificada por las autoridades como la víctima del hecho violento. La joven era residente de la colonia Club de Leones, en La Ceiba, y se encontraba en la ciudad disfrutando de unos días de vacaciones.
De acuerdo con los informes preliminares, Murillo laboraba como marinera en una empresa internacional de cruceros, identificada preliminarmente como Carnival. La joven habría llegado recientemente a La Ceiba y tenía previsto regresar a sus labores en el extranjero durante la próxima semana.
El hecho ocurrió mientras Kimberly se encontraba departiendo con una amiga frente al estacionamiento del concurrido Paseo de los Ceibeños, en el sector conocido como playa de Los Maestros. A esa hora de la madrugada, el lugar se encontraba con poca presencia de personas.
Según la información preliminar, un hombre no identificado que se conducía en una motocicleta llegó hasta el sitio donde se encontraban las jóvenes y disparó en repetidas ocasiones contra Murillo.
La joven intentó escapar del atacante y corrió varios metros en un intento por salvar su vida, pero fue alcanzada por los proyectiles y cayó gravemente herida. Posteriormente se confirmó su fallecimiento a consecuencia del ataque.
Al referirse a las circunstancias del crimen, Ponce señaló que, desde la perspectiva investigativa, el hecho presenta características de un ataque directo. Explicó que la acción habría sido ejecutada de manera específica contra la víctima, aunque evitó adelantar conclusiones sobre el posible móvil.
El director de la DPI también se refirió al hecho de que las jóvenes se encontraran departiendo durante la madrugada. Aclaró que permanecer en una zona turística a esas horas no constituye, por sí mismo, una justificación para que una persona sea víctima de un ataque.
Ponce aseguró que los investigadores mantienen fuertes líneas de investigación y que trabajan para determinar las circunstancias que rodearon la muerte de Kimberly Dayana Murillo. Las autoridades esperan que las diligencias permitan establecer el móvil, identificar al responsable y esclarecer completamente lo ocurrido en la playa de La Ceiba.