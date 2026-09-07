Congreso Nacional pedirá opinión al CNE sobre propuesta de reforma electoral

Tegucigalpa. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó este lunes que la propuesta de reforma electoral que presentó ya fue socializada con representantes de las diferentes bancadas y que ahora se solicitará la opinión del Consejo Nacional Electoral (CNE). “Ya presenté una reforma que se ha socializado con las diferentes bancadas. Hoy precisamente vamos a pedir opinión al Consejo Nacional Electoral”, declaró Zambrano al referirse al proceso de discusión de la iniciativa.

El titular del Poder Legislativo explicó que uno de los principales objetivos de los cambios planteados es fortalecer la confianza de los ciudadanos en los procesos electorales y garantizar mayor transparencia y certeza en los resultados. Zambrano enfatizó que se busca agilizar la divulgación de los resultados de las elecciones para evitar que los ciudadanos tengan que esperar varios días para conocer las tendencias y resultados oficiales.