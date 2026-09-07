Congreso Nacional pedirá opinión al CNE sobre propuesta de reforma electoral

Tegucigalpa. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó este lunes que la propuesta de reforma electoral que presentó ya fue socializada con representantes de las diferentes bancadas y que ahora se solicitará la opinión del Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Ya presenté una reforma que se ha socializado con las diferentes bancadas. Hoy precisamente vamos a pedir opinión al Consejo Nacional Electoral”, declaró Zambrano al referirse al proceso de discusión de la iniciativa.
El titular del Poder Legislativo explicó que uno de los principales objetivos de los cambios planteados es fortalecer la confianza de los ciudadanos en los procesos electorales y garantizar mayor transparencia y certeza en los resultados.
Zambrano enfatizó que se busca agilizar la divulgación de los resultados de las elecciones para evitar que los ciudadanos tengan que esperar varios días para conocer las tendencias y resultados oficiales.
“Queremos resultados el mismo día, no un mes después”, afirmó el presidente del Congreso Nacional.
Entre los aspectos que contempla la propuesta se encuentran modificaciones relacionadas con la ciudadanización de las mesas electorales, los escrutinios especiales y los mecanismos para la transmisión de los resultados.
El diputado presidente del Legislativo también señaló que Honduras podría analizar experiencias aplicadas en otros países de la región, entre ellos Chile y Colombia, con el propósito de identificar mecanismos que puedan contribuir a mejorar los procesos electorales nacionales.
Otro de los temas que podría ser incluido en la discusión es la posibilidad de establecer una segunda vuelta electoral. Sin embargo, Zambrano aclaró que este punto todavía genera opiniones divididas entre los sectores políticos.
“El tema de segunda vuelta es discutible. Hay unos que lo apoyan, otros que no”, manifestó el titular del Legislativo.
Zambrano recordó que para aprobar una eventual segunda vuelta electoral se requiere una mayoría calificada de 86 votos en el Congreso Nacional, por lo que su incorporación a la legislación deberá pasar primero por un proceso de discusión y búsqueda de consensos entre las diferentes bancadas.