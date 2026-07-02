Consejero interino anuncia reformas técnicas para blindar operatividad del CNE

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Fuentes reconoció que cualquier modificación a la normativa electoral deberá pasar por el Congreso Nacional, al tratarse de una materia que requiere mayoría calificada para su aprobación.

El consejero propietario interino del Consejo Nacional Electoral (CNE), Eduardo Fuentes, anunció que el organismo promoverá reformas técnicas a la Ley Electoral de Honduras con el propósito de corregir las deficiencias registradas en procesos electorales anteriores.

"Todo proceso de reformas electorales pasa por connotaciones y consideraciones de índole política que ya el Congreso Nacional tendrá que deliberarlo y verse con los votos", expresó.

No obstante, aseguró que el CNE brindará apoyo técnico a la Comisión de Asuntos Electorales del Legislativo para identificar las áreas que requieren mejoras.

"La Comisión de Asuntos Electorales tendrá todos los insumos de este Consejo Nacional Electoral para tener una visión más clara de los aspectos que se deben mejorar de forma técnica, logística y operativa", manifestó.

El funcionario sostuvo que los acontecimientos registrados en las elecciones primarias y generales de 2025 evidencian la necesidad de introducir cambios en la actual Ley Electoral.

Entre los aspectos señalados, mencionó la aprobación del presupuesto electoral y advirtió que la normativa actual permite que este pueda ser autorizado incluso en las vísperas de los comicios.

"El presupuesto electoral de forma especial no tiene un plazo para ser aprobado, puede ser aprobado incluso un día antes de las elecciones; eso no puede suceder", afirmó.

Asimismo, consideró necesario garantizar el funcionamiento permanente del pleno de consejeros del CNE para impedir que se paralicen las decisiones administrativas y operativas durante el año electoral.

Fuentes también hizo referencia al escrutinio especial, al recordar que en procesos anteriores la negativa de representantes de los partidos políticos para integrarlo provocó retrasos y paralizaciones.

"Sabemos lo que sucedió durante el proceso de escrutinio especial (...) cuando los miembros de los partidos políticos se rehusaban a hacerlo, nos paralizábamos; eso tampoco puede suceder", señaló.