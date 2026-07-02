Portugal de Cristiano Ronaldo vs Croacia de Modric, EN VIVO, Mundial 2026: Hora y dónde verlo

Toronto, Canadá.

Más allá de la rivalidad entre dos selecciones europeas acostumbradas a competir al máximo nivel, todas las miradas estarán puestas en el enfrentamiento entre el capitán portugués y el líder croata, dos leyendas vivientes que han marcado una época en el fútbol mundial. Ambos llegan a la fase decisiva con la ilusión intacta de conquistar el título, pero el destino ha querido que uno de ellos quede eliminado.

La fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026 ofrece este jueves 2 de julio uno de los partidos más esperados del torneo. Portugal y Croacia medirán fuerzas en un choque cargado de historia, talento y emoción, donde además del boleto a los octavos de final estará en juego el legado de dos de los mejores futbolistas de las últimas dos décadas: Cristiano Ronaldo y Luka Modrić .

La eliminatoria tiene un significado especial porque, debido a sus edades y al momento de sus carreras, todo apunta a que para uno de ellos este será su último partido en la historia de las Copas del Mundo. Cristiano Ronaldo, máximo referente de Portugal durante casi dos décadas, continúa demostrando su vigencia y ha sido una pieza importante para los lusos en esta edición del Mundial. Del otro lado aparece Luka Modric, el cerebro de una generación dorada de Croacia que volvió a llevar a su país a competir entre las mejores selecciones del planeta.

Será un duelo de experiencia, liderazgo y carácter. Cristiano buscará imponer su capacidad goleadora y su instinto en el área, mientras que Modric intentará controlar el ritmo del encuentro con su calidad, visión de juego y precisión en el mediocampo. Dos Balones de Oro, dos íconos del fútbol moderno y dos jugadores que han protagonizado algunas de las páginas más memorables de este deporte.

Pero el premio para el vencedor será enorme. El equipo que logre avanzar se enfrentará en los octavos de final a Selección de España, que ya aseguró su clasificación tras derrotar con autoridad 3-0 a Selección de Austria en los dieciseisavos de final. La Roja confirmó su candidatura al título con una actuación convincente y ahora espera rival entre portugueses y croatas.

Con el pase a octavos en juego, un posible enfrentamiento ante España en el horizonte y el adiós mundialista de una de las máximas leyendas del fútbol como telón de fondo, Portugal y Croacia prometen protagonizar uno de los encuentros más emocionantes y simbólicos de todo el Mundial 2026. Un partido donde solo uno seguirá soñando con la Copa del Mundo y el otro pondrá punto final a una histórica trayectoria mundialista.